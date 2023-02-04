Время имеет значение! Онколог рассказал, как диагностировать рак на ранних стадиях

Сегодня, 4 февраля, отмечают Всемирный день борьбы против рака.
К сожалению, рак — очень распространенное заболевание, а предотвратить его возникновение почти невозможно. Ведь на злокачественные опухоли влияет ряд факторов, которые не зависят от нашего образа жизни.
Однако чем раньше у тебя обнаружат раковые клетки, тем больше вероятность того, что удастся побороть эту болезнь. Поэтому очень важна именно ранняя диагностика рака.
Когда следует проходить диагностику от рака и какие именно методы использовать для этого, рассказал врач-онколог Юрий Кондрацкий.
Юрий отметил, что ранняя диагностика проводится именно по инициативе пациента. Врач назначает его уже после обращения к нему с жалобами.
Итак, не стоит игнорировать свое плохое самочувствие. Особенно следует обратить внимание на следующие симптомы:
Разумеется, эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваний. Именно поэтому тебе предстоит пройти ряд медицинских обследований, которые и дадут ясное представление, что вызвало эти симптомы.
Чтобы не запустить какую-либо болезнь, рекомендуется регулярно проходить обследование всего организма.
Известно, что рак может локализоваться в разных частях организма. Чтобы найти, где именно он развивается и прогрессирует, существуют различные медицинские процедуры.
Благодаря КТ можно увидеть проблемный участок со всех сторон, ведь врачи получат подробную картинку высокого качества.
Поскольку лучи просвечивают предмет по разным направлениям, можно получить точное и четкое изображение проблемного участка.
Наиболее точный результат дает молекулярный анализ и другие исследования тканей, отобранных при биопсии.
Наиболее точный результат дает молекулярный анализ и другие исследования тканей, отобранных при биопсии.
А как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях, мы рассказали в нашем материале.
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