Рак и война: как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях

Полномасштабное вторжение в Украину стерло с повестки дня важные социальные темы — одной из них есть онкологические заболевания. Эксперт Минздрава Арман Качарян сообщает: с 24 февраля было получено 80 сообщений об эвакуации онкобольных людей со временного оккупированных территорий.

При этом ежегодно в Украине фиксируют более 141 тысячи случаев онкозаболеваний.

Суспільне рассказало, как происходит лечение людей с онкологией на ВОТ на примере историй тех, кто остается под оккупацией российских войск.

Не осталось ни врачей, ни лекарства…

Татьяна рассказывает, что ее родители остались в оккупированной Херсонской области. Папа Виктор живет с раком легких четвертой стадии с июня этого года — об этом женщина узнала после того, как появилась мобильная связь.

Врач, диагностировавший рак, сообщил — опухоль не операбельна, так что доживать Виктору придется с болью.

Сказали обезболиваться тем, что сами найдут. Там не осталось ни врачей, ни лекарств.

Лекарств, кстати, не нашлось нигде из-за оккупантов, разграбивших каждую аптеку в области. Обезболивающие Татьяна отправила в Херсон, а оттуда — автобусом в село. На все это ушло два месяца. А до того отец принимал все, что было под рукой, чтобы хоть как-то утихомирить боль.

Эвакуироваться мужчина тоже не может: у него парализована правая сторона. Он просто не переживет несколько дней пребывания в автобусах на блокпостах.

Помогают семье Татьяны волонтеры: они передают лекарства, питание и памперсы. Потому что на оккупированной области за упаковку каши оккупанты просят почти 500 гривен, а пачка памперсов стоит 2.5 тысяч гривен.

До спасения она ехала пять суток

В отличие от Виктора, следующей героине — Кристине — удалось уехать из оккупированной Херсонской области. Из-за плохого самочувствия она выезжала через Армянский контрольно-пропускной пункт, но сейчас женщина в Германии и продолжает свое лечение — у нее уже пятый рецидив рака молочной железы, так что химиотерапия ей не помогает.

Ее поселком россияне пускали колонны техники и повторяли местным: пришли их освобождать. Из-за паники люди сгребали все лекарства из аптек, и через некоторое время пришлось искать анальгетики в Крымских медпунктах.

Из-за сложного диагноза и лечения заболевания, женщине была необходима гормонная таргетная терапия — таблетки ценой от 40 до 50 тысяч гривен.

Сначала они выехали в Херсон — там Кристину прокапали, сделали необходимые снимки. Врач, который консультировал женщину в местном онкоцентре признавался: не уехал, потому что кому-то нужно лечить людей. Весь персонал был на местах.

Из-за очередного рецидива Кристина больше не могла оставаться дома, хотя и уезжать очень не хотелось. Через Крым и Россию им удалось добраться до Европы — и тяжелая дорога длилась пять дней. Сейчас женщина находится в Бремене и проходит лечение.

Харьков: около полутора тысяч обращений были с ВОТ

В.О. директора Харьковского онкологического центра Виктор Лихман рассказывает: первые три месяца эта больница обслуживала своих пациентов в других больницах города.

— Почти каждый день мы обнаруживали новые повреждения: недалеко от радиологического корпуса центра прилетел снаряд. На своей территории онкоцентр заработал с 1 июня.

В клинику обращалось много людей, и полторы тысячи из них были из ВОТ.

Этот центр также занимался доставкой в ​​тогда еще оккупированные территории Харьковской области лекарств для онкобольных, в частности для тех, кто имел диагноз рака крови.

Сейчас вопрос доставки лекарств до сих пор остается сложным: россияне блокируют все гуманитарные грузы. В общем, больные пытаются самостоятельно выехать на подконтрольную Украине территорию или за границу.

Сейчас в Украину большими объемами поступает гуманитарная помощь из других стран, даже очень дорогие лекарства при онкологии. Пациенты же могут получить их бесплатно: просто об этом нужно узнавать самому.

Бесплатно сейчас можно и диагностировать рак у женщин: наиболее распространённая форма это рак молочной железы. Где можно сделать бесплатную маммографию и что необходимо знать — читай в материале.

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