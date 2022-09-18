Рак и война: как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях

Полномасштабное вторжение в Украину стерло с повестки дня важные социальные темы — одной из них есть онкологические заболевания. Эксперт Минздрава Арман Качарян сообщает: с 24 февраля было получено 80 сообщений об эвакуации онкобольных людей со временного оккупированных территорий.
При этом ежегодно в Украине фиксируют более 141 тысячи случаев онкозаболеваний.
Суспільне рассказало, как происходит лечение людей с онкологией на ВОТ на примере историй тех, кто остается под оккупацией российских войск.
Татьяна рассказывает, что ее родители остались в оккупированной Херсонской области. Папа Виктор живет с раком легких четвертой стадии с июня этого года — об этом женщина узнала после того, как появилась мобильная связь.
Врач, диагностировавший рак, сообщил — опухоль не операбельна, так что доживать Виктору придется с болью.
Сказали обезболиваться тем, что сами найдут. Там не осталось ни врачей, ни лекарств.
Сказали обезболиваться тем, что сами найдут. Там не осталось ни врачей, ни лекарств.
Лекарств, кстати, не нашлось нигде из-за оккупантов, разграбивших каждую аптеку в области. Обезболивающие Татьяна отправила в Херсон, а оттуда — автобусом в село. На все это ушло два месяца. А до того отец принимал все, что было под рукой, чтобы хоть как-то утихомирить боль.
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Эвакуироваться мужчина тоже не может: у него парализована правая сторона. Он просто не переживет несколько дней пребывания в автобусах на блокпостах.
Помогают семье Татьяны волонтеры: они передают лекарства, питание и памперсы. Потому что на оккупированной области за упаковку каши оккупанты просят почти 500 гривен, а пачка памперсов стоит 2.5 тысяч гривен.
Помогают семье Татьяны волонтеры: они передают лекарства, питание и памперсы. Потому что на оккупированной области за упаковку каши оккупанты просят почти 500 гривен, а пачка памперсов стоит 2.5 тысяч гривен.
В отличие от Виктора, следующей героине — Кристине — удалось уехать из оккупированной Херсонской области. Из-за плохого самочувствия она выезжала через Армянский контрольно-пропускной пункт, но сейчас женщина в Германии и продолжает свое лечение — у нее уже пятый рецидив рака молочной железы, так что химиотерапия ей не помогает.
Ее поселком россияне пускали колонны техники и повторяли местным: пришли их освобождать. Из-за паники люди сгребали все лекарства из аптек, и через некоторое время пришлось искать анальгетики в Крымских медпунктах.
Из-за сложного диагноза и лечения заболевания, женщине была необходима гормонная таргетная терапия — таблетки ценой от 40 до 50 тысяч гривен.
Сначала они выехали в Херсон — там Кристину прокапали, сделали необходимые снимки. Врач, который консультировал женщину в местном онкоцентре признавался: не уехал, потому что кому-то нужно лечить людей. Весь персонал был на местах.
Сначала они выехали в Херсон — там Кристину прокапали, сделали необходимые снимки. Врач, который консультировал женщину в местном онкоцентре признавался: не уехал, потому что кому-то нужно лечить людей. Весь персонал был на местах.
Из-за очередного рецидива Кристина больше не могла оставаться дома, хотя и уезжать очень не хотелось. Через Крым и Россию им удалось добраться до Европы — и тяжелая дорога длилась пять дней. Сейчас женщина находится в Бремене и проходит лечение.
В.О. директора Харьковского онкологического центра Виктор Лихман рассказывает: первые три месяца эта больница обслуживала своих пациентов в других больницах города.
— Почти каждый день мы обнаруживали новые повреждения: недалеко от радиологического корпуса центра прилетел снаряд. На своей территории онкоцентр заработал с 1 июня.
В клинику обращалось много людей, и полторы тысячи из них были из ВОТ.
В клинику обращалось много людей, и полторы тысячи из них были из ВОТ.
Этот центр также занимался доставкой в тогда еще оккупированные территории Харьковской области лекарств для онкобольных, в частности для тех, кто имел диагноз рака крови.
Сейчас вопрос доставки лекарств до сих пор остается сложным: россияне блокируют все гуманитарные грузы. В общем, больные пытаются самостоятельно выехать на подконтрольную Украине территорию или за границу.
Сейчас в Украину большими объемами поступает гуманитарная помощь из других стран, даже очень дорогие лекарства при онкологии. Пациенты же могут получить их бесплатно: просто об этом нужно узнавать самому.
Бесплатно сейчас можно и диагностировать рак у женщин: наиболее распространённая форма это рак молочной железы. Где можно сделать бесплатную маммографию и что необходимо знать — читай в материале.
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