Рак та війна: як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях

Повномасштабне вторгнення в Україну стерло з порядку денного важливі соціальні теми — однією із них є онкологічні захворювання. Експерт МОЗ Арман Качарян повідомляє: з 24 лютого було отримано 80 повідомлень про евакуацію онкохворих людей з тимчасового окупованих територій.

При цьому щорічно в Україні фіксують понад 141 тисячу випадків онкозахворювань.

Суспільне розповіло, як відбувається лікування людей з онкологією на ТОТ на прикладі історій тих, хто залишається під окупацією російських військ.

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Не залишилося ні лікарів, ні ліків…

Тетяна розповідає: її батьки залишилися на окупованій Херсонщині. Тато Віктор живе із раком легень четвертої стадії від червня цього року — про це жінка дізналася після того, як з’явився мобільний зв’язок.

Лікар, що діагностував рак, повідомив — пухлина не операбельна, тож доживати Віктору доведеться з болем.

Сказали знеболюватися тим, що самі знайдуть. Там не залишилося ні лікарів, ні ліків.

Ліків, до речі, не знайшлося ніде через окупантів, які розграбували кожну аптеку в області. Знеболювальні Тетяна надіслала на Херсон, а звідти — автобусом у село. На все це пішло два місяці. А доти батько приймав усе, що було під рукою, аби хоч якось втихомирити біль.

Евакуюватися чоловік теж не може: у нього паралізована права сторона. Він просто не переживе кількаденне перебування в автобусах на блокпостах.

Допомагають родині Тетяни волонтери: вони передають ліки, харчування та памперси. Бо на окупованій Херсонщині за упаковку каші окупанти просять майже 500 гривень, а пачка памперсів коштує 2.5 тисячі гривень.

До порятунку вона їхала п’ять діб

На відміну від Віктора, наступній героїні — Христині — вдалося виїхати з окупованої Херсонської області. Через погане самопочуття вона виїздила через Армянський контрольно-пропускний пункт, але зараз жінка в Німеччині й продовжує своє лікування — у неї уже п’ятий рецидив раку молочної залози, тож хіміотерапія їй не допомагає.

Її селищем росіяни пускали колони техніки й повторювали місцевим: прийшли їх звільняти. Через паніку люди позгрібали усі ліки з аптек, тож через якийсь час довелося шукати анальгетики у Кримських медпунктах.

Через складний діагноз та лікування захворювання, жінці були необхідна гормонна таргетна терапія — пігулки ціною від 40 до 50 тисяч гривень.

Спочатку вони виїхали до Херсону — там Христину прокапали, зробили необхідні знімки. Лікар, який консультував жінку у місцевому онкоцентрі зізнавався: не виїхав, бо ж комусь треба лікувати людей. Весь персонал там був на місцях.

Через черговий рецидив Христина більше не могла залишатися вдома, хоча й виїжджати дуже не хотілося. Через Крим та Росію їм вдалося дістатися до Європи — та важка дорога тривала п’ять днів. Зараз жінка знаходиться у Бремені та проходить там лікування.

Харків: близько півтори тисячі звернень були з ТОТ

В.О. директора Харківського онкологічного центру Віктор Ліхман розповідає: перші три місяці ця лікарня обслуговувала своїх пацієнтів у інших лікарнях міста.

— Майже щодня ми виявляли нові ушкодження: неподалік радіологічного корпусу центру прилетів снаряд. На своїй території онкоцентр запрацював з 1 червня.

До клініки зверталося багато людей, і півтори тисячі з них були з ТОТ.

Цей центр також займався доправленням у тоді ще окуповані території Харківської області ліків для онкохворих, зокрема для тих, хто мав діагноз раку крові.

Нині питання доставлення ліків й досі залишається складним: росіяни блокують всі гуманітарні вантажі. Загалом, хворі намагаються самотужки виїхати на підконтрольну Україні територію чи за кордон.

Зараз в Україну великими об’ємами надходить гуманітарна допомога з інших країн, навіть дуже дорогі ліки при онкології. Пацієнти ж можуть отримати їх безкоштовно: просто про це потрібно дізнаватися самому.

Безкоштовно нині можна й діагностувати рак у жінок: найпоширенішим є рак молочної залози. Де можна зробити безплатну мамографію та що необхідно знати — читай у матеріалі.

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