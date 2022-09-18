Рак та війна: як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях

Повномасштабне вторгнення в Україну стерло з порядку денного важливі соціальні теми — однією із них є онкологічні захворювання. Експерт МОЗ Арман Качарян повідомляє: з 24 лютого було отримано 80 повідомлень про евакуацію онкохворих людей з тимчасового окупованих територій.
При цьому щорічно в Україні фіксують понад 141 тисячу випадків онкозахворювань.
Суспільне розповіло, як відбувається лікування людей з онкологією на ТОТ на прикладі історій тих, хто залишається під окупацією російських військ.
Тетяна розповідає: її батьки залишилися на окупованій Херсонщині. Тато Віктор живе із раком легень четвертої стадії від червня цього року — про це жінка дізналася після того, як з’явився мобільний зв’язок.
Лікар, що діагностував рак, повідомив — пухлина не операбельна, тож доживати Віктору доведеться з болем.
Сказали знеболюватися тим, що самі знайдуть. Там не залишилося ні лікарів, ні ліків.
Сказали знеболюватися тим, що самі знайдуть. Там не залишилося ні лікарів, ні ліків.
Ліків, до речі, не знайшлося ніде через окупантів, які розграбували кожну аптеку в області. Знеболювальні Тетяна надіслала на Херсон, а звідти — автобусом у село. На все це пішло два місяці. А доти батько приймав усе, що було під рукою, аби хоч якось втихомирити біль.
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Евакуюватися чоловік теж не може: у нього паралізована права сторона. Він просто не переживе кількаденне перебування в автобусах на блокпостах.
Допомагають родині Тетяни волонтери: вони передають ліки, харчування та памперси. Бо на окупованій Херсонщині за упаковку каші окупанти просять майже 500 гривень, а пачка памперсів коштує 2.5 тисячі гривень.
Допомагають родині Тетяни волонтери: вони передають ліки, харчування та памперси. Бо на окупованій Херсонщині за упаковку каші окупанти просять майже 500 гривень, а пачка памперсів коштує 2.5 тисячі гривень.
На відміну від Віктора, наступній героїні — Христині — вдалося виїхати з окупованої Херсонської області. Через погане самопочуття вона виїздила через Армянський контрольно-пропускний пункт, але зараз жінка в Німеччині й продовжує своє лікування — у неї уже п’ятий рецидив раку молочної залози, тож хіміотерапія їй не допомагає.
Її селищем росіяни пускали колони техніки й повторювали місцевим: прийшли їх звільняти. Через паніку люди позгрібали усі ліки з аптек, тож через якийсь час довелося шукати анальгетики у Кримських медпунктах.
Через складний діагноз та лікування захворювання, жінці були необхідна гормонна таргетна терапія — пігулки ціною від 40 до 50 тисяч гривень.
Спочатку вони виїхали до Херсону — там Христину прокапали, зробили необхідні знімки. Лікар, який консультував жінку у місцевому онкоцентрі зізнавався: не виїхав, бо ж комусь треба лікувати людей. Весь персонал там був на місцях.
Спочатку вони виїхали до Херсону — там Христину прокапали, зробили необхідні знімки. Лікар, який консультував жінку у місцевому онкоцентрі зізнавався: не виїхав, бо ж комусь треба лікувати людей. Весь персонал там був на місцях.
Через черговий рецидив Христина більше не могла залишатися вдома, хоча й виїжджати дуже не хотілося. Через Крим та Росію їм вдалося дістатися до Європи — та важка дорога тривала п’ять днів. Зараз жінка знаходиться у Бремені та проходить там лікування.
В.О. директора Харківського онкологічного центру Віктор Ліхман розповідає: перші три місяці ця лікарня обслуговувала своїх пацієнтів у інших лікарнях міста.
— Майже щодня ми виявляли нові ушкодження: неподалік радіологічного корпусу центру прилетів снаряд. На своїй території онкоцентр запрацював з 1 червня.
До клініки зверталося багато людей, і півтори тисячі з них були з ТОТ.
До клініки зверталося багато людей, і півтори тисячі з них були з ТОТ.
Цей центр також займався доправленням у тоді ще окуповані території Харківської області ліків для онкохворих, зокрема для тих, хто мав діагноз раку крові.
Нині питання доставлення ліків й досі залишається складним: росіяни блокують всі гуманітарні вантажі. Загалом, хворі намагаються самотужки виїхати на підконтрольну Україні територію чи за кордон.
Зараз в Україну великими об’ємами надходить гуманітарна допомога з інших країн, навіть дуже дорогі ліки при онкології. Пацієнти ж можуть отримати їх безкоштовно: просто про це потрібно дізнаватися самому.
Безкоштовно нині можна й діагностувати рак у жінок: найпоширенішим є рак молочної залози. Де можна зробити безплатну мамографію та що необхідно знати — читай у матеріалі.
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