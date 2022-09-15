Безкоштовна мамографія: як виявити онкологію на ранніх стадіях розвитку хвороби

Онкологія — одна із найстрашніших хвороб людини. Щороку на рак різних органів хворіє понад мільйон громадян України. Серед жінок найпоширеніше онкологічне захворювання — рак молочної залози.

Та тепер жінки можуть безкоштовно робити мамографію, щоб виявити онкологію на ранніх стадіях. Як і де — читай в матеріалі.

Що таке мамографія

Мамографія — це точний та цілком безпечний метод діагностики на виявлення онкології молочної залози.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна пройти обстеження молочної залози (мамографію) цілком безкоштовно.

В рамках Програми медичних гарантій, які оплачуються коштом держбюджету, мамографія є одним із шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології.

Як пройти безоплатну мамографію

Жінці потрібно взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги.

Далі — вибрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження. При виборі медустанови місце реєстрації чи фактичного проживання не грає ролі — це може бути лікарня в будь-якому регіоні країни. Головне, щоб вона мала відповідне обладнання та договір з Національною службою здоров’я України.

За номером 16-77 оператора НСЗУ потрібно дізнатися заклади, які проводять безкоштовну мамографію.

Що входить у мамографію

Лікар проведе консультацію та аналіз попередніх досліджень.

Рентгенологічне дослідження та додаткові знімки у разі необхідності.

Аналіз і опис результатів, надання рекомендацій щодо подальшого дослідження.

Направлення та вказівки щодо подальшого лікування чи дослідження.

Результати дослідження запишуть на цифровий носій та віддадуть пацієнтці на руки.

Жіноче здоров’я — крихке, тож його необхідно берегти в будь-якому віці. Особливо — після 40 років: про жіночий чекап після 40+ ми розповідали раніше.

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