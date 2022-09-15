Безкоштовна мамографія: як виявити онкологію на ранніх стадіях розвитку хвороби

Онкологія — одна із найстрашніших хвороб людини. Щороку на рак різних органів хворіє понад мільйон громадян України. Серед жінок найпоширеніше онкологічне захворювання — рак молочної залози.
Та тепер жінки можуть безкоштовно робити мамографію, щоб виявити онкологію на ранніх стадіях. Як і де — читай в матеріалі.
Мамографія — це точний та цілком безпечний метод діагностики на виявлення онкології молочної залози.
Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна пройти обстеження молочної залози (мамографію) цілком безкоштовно.
В рамках Програми медичних гарантій, які оплачуються коштом держбюджету, мамографія є одним із шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології.
В рамках Програми медичних гарантій, які оплачуються коштом держбюджету, мамографія є одним із шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології.
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Жіноче здоров’я — крихке, тож його необхідно берегти в будь-якому віці. Особливо — після 40 років: про жіночий чекап після 40+ ми розповідали раніше.
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