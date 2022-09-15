Бесплатная маммография: как выявить онкологию на ранних стадиях развития болезни

Онкология — одна из самых страшных болезней человека. Каждый год на рак разных органов болеет более миллиона граждан Украины. Среди женщин наиболее распространенное онкологическое заболевание — рак молочной железы.
Но теперь женщины могут бесплатно делать маммографию, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях. Как и где — читай в материале.
Маммография — это точный и вполне безопасный метод диагностики для выявления онкологии молочной железы.
Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно пройти обследование молочной железы (маммографию) совершенно бесплатно.
В рамках Программы медицинских гарантий, оплачиваемых за счет госбюджета, маммография является одним из шести бесплатных исследований для раннего выявления онкологии.
В рамках Программы медицинских гарантий, оплачиваемых за счет госбюджета, маммография является одним из шести бесплатных исследований для раннего выявления онкологии.
Pexels
Женское здоровье хрупкое, поэтому его необходимо беречь в любом возрасте. Особенно после 40 лет: про женский чекап после 40+ мы рассказывали ранее.
Подпишись на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!