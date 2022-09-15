Бесплатная маммография: как выявить онкологию на ранних стадиях развития болезни

Онкология — одна из самых страшных болезней человека. Каждый год на рак разных органов болеет более миллиона граждан Украины. Среди женщин наиболее распространенное онкологическое заболевание — рак молочной железы.

Но теперь женщины могут бесплатно делать маммографию, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях. Как и где — читай в материале.

Что такое маммография

Маммография — это точный и вполне безопасный метод диагностики для выявления онкологии молочной железы.

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно пройти обследование молочной железы (маммографию) совершенно бесплатно.

В рамках Программы медицинских гарантий, оплачиваемых за счет госбюджета, маммография является одним из шести бесплатных исследований для раннего выявления онкологии.

Как пройти бесплатную маммографию

Женщине нужно взять направление на диагностику у семейного врача, с которым заключена декларация, или у врача первичной медицинской помощи.

Затем — выбрать больницу, в которой удобно пройти обследование. При выборе медучреждения место регистрации или фактического проживания не играет роли — это может быть больница в любом регионе страны. Главное, чтобы больница имела соответствующее оборудование и договор с Национальной службой здоровья Украины;

По номеру 16-77 оператора НСЗУ нужно узнать заведения, которые проводят бесплатную маммографию.

Что входит в маммографию

Врач проведет консультацию и анализ предварительных исследований.

Рентгенологическое исследование и дополнительные снимки при необходимости.

Анализ и описание результатов, предоставление рекомендаций по дальнейшему исследованию.

Направления и указания по дальнейшему лечению или исследованию.

Результаты исследования запишут на цифровой носитель и отдадут на руки пациентке.

Женское здоровье хрупкое, поэтому его необходимо беречь в любом возрасте. Особенно после 40 лет: про женский чекап после 40+ мы рассказывали ранее.

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