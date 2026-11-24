Середа, 25 листопада, принесе тобі чимало енергії завдяки активному Меркурію та м’яким налаштуванням Венери. На тебе чекають яскраві розмови, раптові ідеї та приємні сюрпризи в особистому житті.

Головне — не поспішай із висновками, адже Марс підкидатиме зайвих імпульсів. Розслабся, довірся інтуїції та лови момент.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Середа вимагатиме від тебе залізної витримки, бо Марс провокуватиме імпульсивні рішення на роботі. Не поспішай сперечатися з колегами — краще спрямуй енергію у творче русло. У фінансах можливі непередбачувані витрати через власні слабкості, тому тримай гаманець під контролем.

Настрій протягом дня буде хитким: від спалахів натхнення до різкої втоми надвечір. У стосунках із коханими доведеться піти на компроміс, аби уникнути зайвих сварок на рівному місці.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Венера готує для тебе чимало романтичних сюрпризів, але стабільність у фінансах під загрозою через надмірну щедрість до себе. На роботі доведеться розгрібати давні хвости, які раптом нагадають про себе.

Душевний стан обіцяє бути затишним, проте ближче до вечора можливі легкі напади ліні. У стосунках не бійся першим зробити крок до примирення, якщо останнім часом назрівало непорозуміння. Твоя природна чарівність допоможе розтопити будь-який лід.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Меркурій закрутить тебе у вихорі нових знайомств та цікавих робочих проєктів, але є ризик розпилятися на дрібниці й нічого не встигнути за день. Фінансова ситуація стабілізується, якщо відмовишся від спонтанних онлайн-покупок.

Внутрішні почуття кипітимуть, і тобі захочеться кардинальних змін хоч у чомусь. У стосунках прояви щирість: партнер оцінить твою відвертість більше, ніж красиві слова. Знайди ввечері час для спокійного відпочинку наодинці з собою.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Цей день торкнеться найглибших струн твоєї душі, викликаючи ностальгію та бажання сховатися у власній “мушлі”. На роботі не дозволяй чужій критиці зіпсувати твій день — ти робиш усе чудово. У фінансах краще поки що заощаджувати, уникаючи великих покупок.

Самопочуття та налаштування коливатимуться від легкої тривоги до повного дзену. У стосунках пануватиме потреба в теплі, проте уникай зайвої вимогливості до близьких. Увечері порадуй себе смаколиками чи затишним фільмом.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твоя природна харизма притягуватиме людей, проте робочі справи вимагатимуть холодної прагматичності, а не лише красивих жестів. Фінансові питання вирішаться на твою користь, якщо ти чітко розставиш пріоритети й не витрачатимеш зайвого на статусні дрібниці.

Внутрішній запал буде на висоті, хоча по обіді можливий легкий спад енергії. У стосунках намагайся менше тягнути ковдру на себе — дай партнеру проявити ініціативу. Відверта вечірня розмова розставить усі крапки над “і”.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Твій внутрішній перфекціоніст отримає чимало роботи через дрібні помилки колег чи партнерів. Не намагайся контролювати абсолютно все — це лише виснажить твої нерви за один день. Фінансова ситуація вимагає ретельного планування витрат.

Психологічний стан може бути напруженим через банальну втому від рутини. У стосунках вияви трохи більше гнучкості та тепла замість того, щоб читати моралі. Вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе зняти накопичений стрес.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Середа поставить тебе перед вибором у важливих робочих питаннях, де доведеться проявити твердість характеру замість звичних вагань. У фінансах можливі приємні надходження, але не поспішай одразу їх витрачати.

Твоє світовідчуття коливатиметься через чужі проблеми, які ти надто близько сприйматимеш до серця. У стосунках пануватиме гармонія, якщо ти відверто поговориш про те, що давно турбує. Дозволь собі маленькі радощі без почуття провини.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Твоя інтуїція працюватиме на максимум, допомагаючи бачити приховані мотиви оточуючих як на долоні. На роботі очікуються серйозні зрушення, але доведеться побороти внутрішній опір змінам. Фінансова ситуація стабільна, проте варто уникати ризикованих авантюр.

Хвиля почуттів буде інтенсивною, можливі спалахи ревнощів чи зайвої підозрілості. У стосунках із коханою людиною прояви м’якість і довіру — це зміцнить ваш зв’язок краще за будь-які перевірки.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Енергія битиме ключем із самого ранку, проте Юпітер радить не братися за сто справ одночасно, щоб не втратити якість. На роботі можливі несподівані поїздки чи нові цікаві задачі, які розширять твої горизонти. У фінансах будь обережнішим із позиками.

Загальний настрій оптимістичний, але наприкінці дня навалиться приємна втома. У стосунках не бійся говорити про свої плани на майбутнє — партнер підтримає твої найсміливіші ідеї. Знайди час для активного вечора.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Твоя працездатність досягне піка, проте Сатурн попереджає: без коротких перерв ти швидко виснажиш організм. На роботі доведеться вирішувати адміністративні питання або розгрібати чужі помилки. Фінансові справи вимагають економії та уваги до деталей.

Душевний баланс буде дещо сухим, прагматичним і відстороненим. У стосунках із близькими бракуватиме тепла та емпатії — не ховайся за робочими дедлайнами, знайди ввечері хвилинку для щирих обіймів.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

На тебе чекає день геніальних осяянь та несподіваних зустрічей, які можуть змінити погляд на звичні речі. На роботі уникай конфліктів із керівництвом через власну впертість. У фінансах можливі непередбачувані витрати на техніку чи навчання.

Внутрішній стан нестабільний: раптове захоплення змінюватиметься апатією. У стосунках додай трохи спонтанності, влаштуй незвичне вечірнє побачення. Твоя оригінальність зараз стане головним магнітом для оточуючих.

Гороскоп на 25 листопада 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Твоя чутливість зросте в рази, тому намагайся триматися подалі від токсичних людей та новинних стрічок. На роботі доведеться докласти зусиль, щоб зосередитися на поточних задачах замість того, щоб витати в хмарах. У фінансах краще уникати спонтанних рішень та великих витрат.

Твій внутрішній світ вимагатиме дбайливого ставлення: влаштуй собі спокійний вечір релаксу. У стосунках пануватиме романтика, якщо ти відкриєшся партнеру і поділишся своїми найпотаємнішими мріями.

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Джерело: Astro.com.

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