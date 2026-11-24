Среда, 25 ноября, принесет тебе немало энергии благодаря активному Меркурию и мягким настройкам Венеры. Тебя ждут яркие разговоры, внезапные идеи и приятные сюрпризы в личной жизни.

Главное — не спеши с выводами, ведь Марс будет подбрасывать лишних импульсов. Расслабься, доверься интуиции и лови момент.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Среда потребует от тебя железной выдержки, потому что Марс будет провоцировать импульсивные решения на работе. Не спеши спорить с коллегами — лучше направь энергию в творческое русло. В финансах возможны непредвиденные расходы из-за собственных слабостей, поэтому держи кошелек под контролем.

Настроение в течение дня будет шатким: от вспышек вдохновения до резкой усталости к вечеру. В отношениях с любимыми придется пойти на компромисс, чтобы избежать лишних ссор на ровном месте.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Венера готовит для тебя немало романтических сюрпризов, но стабильность в финансах под угрозой из-за чрезмерной щедрости к себе. На работе придется разгребать старые хвосты, которые вдруг напомнят о себе.

Душевное состояние обещает быть уютным, однако ближе к вечеру возможны легкие приступы лени. В отношениях не бойся первым сделать шаг к примирению, если в последнее время назревало недопонимание. Твое природное обаяние поможет растопить любой лед.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Меркурий закружит тебя в вихре новых знакомств и интересных рабочих проектов, но есть риск распылиться на мелочи и ничего не успеть за день. Финансовая ситуация стабилизируется, если откажешься от спонтанных онлайн-покупок.

Внутренние чувства будут кипеть, и тебе захочется кардинальных перемен хоть в чем-то. В отношениях прояви искренность: партнер оценит твою откровенность больше, чем красивые слова. Найди вечером время для спокойного отдыха наедине с собой.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день затронет самые глубокие струны твоей души, вызывая ностальгию и желание спрятаться в собственной “раковине”. На работе не позволяй чужой критике испортить твой день — ты делаешь все отлично. В финансах лучше пока экономить, избегая крупных покупок.

Самочувствие и настрой будут колебаться от легкой тревоги до полного дзена. В отношениях будет царить потребность в тепле, однако избегай лишней требовательности к близким. Вечером порадуй себя вкусняшками или уютным фильмом.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Твоя природная харизма будет притягивать людей, однако рабочие дела потребуют холодной прагматичности, а не только красивых жестов. Финансовые вопросы решатся в твою пользу, если ты четко расставишь приоритеты и не будешь тратить лишнего на статусные мелочи.

Внутренний запал будет на высоте, хотя после обеда возможен легкий спад энергии. В отношениях старайся меньше тянуть одеяло на себя — дай партнеру проявить инициативу. Откровенный вечерний разговор расставит все точки над “i”.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Твой внутренний перфекционист получит немало работы из-за мелких ошибок коллег или партнеров. Не пытайся контролировать абсолютно все — это лишь истощит твои нервы за один день. Финансовая ситуация требует тщательного планирования расходов.

Психологическое состояние может быть напряженным из-за банальной усталости от рутины. В отношениях прояви чуть больше гибкости и тепла, вместо того чтобы читать морали. Вечерняя прогулка на свежем воздухе поможет снять накопившийся стресс.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Среда поставит тебя перед выбором в важных рабочих вопросах, где придется проявить твердость характера вместо привычных колебаний. В финансах возможны приятные поступления, но не спеши сразу их тратить.

Твое мироощущение будет колебаться из-за чужих проблем, которые ты слишком близко будешь принимать к сердцу. В отношениях будет царить гармония, если ты откровенно поговоришь о том, что давно беспокоит. Позволь себе маленькие радости без чувства вины.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Твоя интуиция будет работать на максимум, помогая видеть скрытые мотивы окружающих как на ладони. На работе ожидаются серьезные сдвиги, но придется побороть внутреннее сопротивление переменам. Финансовая ситуация стабильна, однако стоит избегать рискованных авантюр.

Волна чувств будет интенсивной, возможны вспышки ревности или излишней подозрительности. В отношениях с любимым человеком прояви мягкость и доверие — это укрепит вашу связь лучше любых проверок.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Энергия будет бить ключом с самого утра, однако Юпитер советует не браться за сто дел одновременно, чтобы не потерять качество. На работе возможны неожиданные поездки или новые интересные задачи, которые расширят твои горизонты. В финансах будь осторожнее с займами.

Общий настрой оптимистичный, но в конце дня навалится приятная усталость. В отношениях не бойся говорить о своих планах на будущее — партнер поддержит твои самые смелые идеи. Найди время для активного вечера.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Твоя работоспособность достигнет пика, однако Сатурн предупреждает: без коротких перерывов ты быстро истощишь организм. На работе придется решать административные вопросы или разгребать чужие ошибки. Финансовые дела требуют экономии и внимания к деталям.

Душевный баланс будет несколько сухим, прагматичным и отстраненным. В отношениях с близкими будет не хватать тепла и эмпатии — не прячься за рабочими дедлайнами, найди вечером минутку для искренних объятий.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Тебя ждет день гениальных озарений и неожиданных встреч, которые могут изменить взгляд на привычные вещи. На работе избегай конфликтов с руководством из-за собственного упрямства. В финансах возможны непредвиденные расходы на технику или обучение.

Внутреннее состояние нестабильно: внезапный восторг будет сменяться апатией. В отношениях добавь немного спонтанности, устрой необычное вечернее свидание. Твоя оригинальность сейчас станет главным магнитом для окружающих.

Гороскоп на 25 ноября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Твоя чувствительность возрастет в разы, поэтому старайся держаться подальше от токсичных людей и новостных лент. На работе придется приложить усилия, чтобы сосредоточиться на текущих задачах вместо того, чтобы витать в облаках. В финансах лучше избегать спонтанных решений и крупных трат.

Твой внутренний мир потребует бережного отношения: устрой себе спокойный вечер релакса. В отношениях будет царить романтика, если ты откроешься партнеру и поделишься своими самыми сокровенными мечтами.

Читай также, в чем встречать 2027 год. Рассказываем о счастливых цветах для 12 знаков зодиака.

Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или чистую правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными предметами, а их утверждения официально не доказаны.

Источник: Astro.com.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!