Эти выходные принесут эмоциональный перезапуск. В субботу Луна в Овне и напряжение с Ураном и Венерой могут спровоцировать споры и импульсивные траты, но вечером Юпитер вернет оптимизм. В воскресенье, 22 ноября, Солнце перейдет в Стрельца, открывая сезон смелых идей. Однако Сатурн и Плутон напоминают: перед новыми авантюрами стоит трезво оценить силы и бюджет.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Овен (21 марта — 19 апреля)

Луна в твоем знаке в субботу добавит драйва, но и сделает тебя слишком резким в словах. В отношениях избегай споров на ровном месте, иначе вечер испортится. В работе лучше не начинать ничего нового, а вот воскресенье принесет вдохновение для смелых планов. С деньгами будь осмотрительным: импульсивные покупки на эмоциях сейчас не принесут радости.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Телец (20 апреля — 20 мая)

Суббота может показаться немного суетливой, поэтому позволь себе спокойный отдых без лишних контактов. Эмоциональный фон выровняется в воскресенье, когда Солнце сменит знак и подсветит важные финансовые вопросы. В рабочих планах стоит опираться на проверенные методы, а в отношениях любимому человеку понадобится твоя искренняя поддержка и тепло.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Близнецы (21 мая — 20 июня)

Друзья и неожиданные встречи сделают эти выходные яркими, хотя в субботу возможны мелкие недоразумения из-за чьей-то непунктуальности. В воскресенье фокус сместится на партнерство — как деловое, так и личное. Удачное время обсудить будущие совместные проекты, но не спеши с финансовыми обещаниями, пока не просчитаешь все детали.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Рак (21 июня — 22 июля)

В субботу ты можешь остро реагировать на замечания родных, поэтому не принимай все близко к сердцу. Рабочие мысли лучше отложить до понедельника, а выходные посвятить собственному комфорту. В воскресенье появится желание навести порядок в быту и бюджете. В отношениях будет царить гармония, если ты первым или первой проявишь нежность.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Лев (23 июля — 22 августа)

Твоя энергия на высоте, особенно в воскресенье, когда Солнце перейдет в дружественный огненный знак. Это прекрасное время для творчества, свиданий и новых увлечений. Единственный подводный камень выходных — соблазн потратить больше, чем позволяет кошелек, ради хорошего впечатления. В работе появятся интересные идеи, которые стоит записать.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Дева (23 августа — 22 сентября)

Суббота принесет легкую нервозность из-за непредсказуемых изменений в планах, но не пытайся контролировать все вокруг. Финансовые дела требуют трезвого подхода — избегай сомнительных предложений. В воскресенье захочется домашнего уюта и душевных разговоров с близкими, что поможет быстро восстановить внутренний ресурс.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Весы (23 сентября — 22 октября)

В отношениях возможны эмоциональные качели в субботу: ты и партнер можете по-разному смотреть на совместные планы. Не дави, дай ситуации остыть. Воскресенье откроет двери для приятных поездок, обучения и полезных знакомств, которые со временем пригодятся в работе. Финансы останутся стабильными, если не будешь поддаваться сиюминутным прихотям.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Солнце завершает свое движение по твоему знаку, подводя итоги последних недель. В субботу не перегружай себя бытовыми делами, чтобы не сорваться на близких из-за усталости. В воскресенье на первый план выйдут финансовые перспективы и оценка собственных талантов. Хорошее время продумать стратегию заработка на следующий месяц.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В воскресенье Солнце входит в твой знак, даря мощный прилив сил, оптимизма и уверенности в себе. Суббота еще может потребовать терпения в общении с родными или любимым человеком, зато уже с утра воскресенья ты почувствуешь себя на коне. Смело планируй будущие рабочие свершения, но прибереги деньги для действительно важных вещей.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Козерог (22 декабря — 19 января)

Домашние хлопоты в субботу могут выбить из колеи, если кто-то из близких будет действовать вопреки твоим ожиданиям. Выдохни и не спорь по пустякам. Воскресенье идеально подходит для тихого отдыха и перезагрузки перед рабочей неделей. Финансовые вопросы лучше не решать в спешке — дождись более благоприятного момента.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Водолей (20 января — 18 февраля)

Выходные будут насыщены новостями, поездками и неожиданными предложениями. В субботу следи за словами, чтобы случайно не обидеть друга или партнера резкой шуткой. В воскресенье командные идеи и общение с единомышленниками вдохновят на новые рабочие проекты. Деньги лучше вкладывать в собственное развитие, а не в спонтанные развлечения.

Гороскоп на выходные 21-22 ноября 2026 года: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые мысли в субботу могут вызвать легкую тревогу, особенно если захочется купить что-то дорогое для поднятия настроения. Лучше найди бесплатный способ порадовать себя. Воскресенье сместит фокус на карьерные амбиции и долгосрочные цели. В отношениях важно говорить о своих чувствах прямо, без намеков и обид.

Читай также финансовый гороскоп на ноябрь 2026 от украинского экстрасенса Виктора Литовского.

Редакция Вікон подчеркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или чистую правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными предметами, а их утверждения официально не доведені.

Источник: Astrooly та Astrology Cafe.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!