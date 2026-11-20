Ці вихідні принесуть емоційний перезапуск. У суботу Місяць в Овні та напруга з Ураном і Венерою можуть спровокувати суперечки й імпульсивні витрати, але ввечері Юпітер поверне оптимізм. У неділю, 22 листопада, Сонце перейде у Стрільця, відкриваючи сезон сміливих ідей. Проте Сатурн і Плутон нагадують: перед новими авантюрами варто тверезо оцінити сили та бюджет.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)

Місяць у твоєму знаку в суботу додасть драйву, але й зробить тебе надто різким у словах. У стосунках уникай суперечок на рівному місці, інакше вечір зіпсується. У роботі краще не починати нічого нового, а от неділя принесе натхнення для сміливих планів. З грошима будь обачним: імпульсивні покупки на емоціях зараз не принесуть радості.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

Субота може здатися трохи метушливою, тож дозволь собі спокійний відпочинок без зайвих контактів. Емоційний фон вирівняється у неділю, коли Сонце змінить знак і підсвітить важливі фінансові питання. У робочих планах варто спиратися на перевірені методи, а у стосунках коханій людині знадобиться твоя щира підтримка й тепло.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Друзі та несподівані зустрічі зроблять ці вихідні яскравими, хоча в суботу можливі дрібні непорозуміння через чиюсь непунктуальність. У неділю фокус зміститься на партнерство — як ділове, так і особисте. Вдалий час обговорити майбутні спільні проєкти, але не поспішай із фінансовими обіцянками, поки не прорахуєш усі деталі.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)

У суботу ти можеш гостро реагувати на зауваження рідних, тож не приймай усе близько до серця. Робочі думки краще відкласти до понеділка, а вихідні присвятити власному комфорту. У неділю з’явиться бажання навести лад у побуті та бюджеті. У стосунках пануватиме гармонія, якщо ти першим чи першою проявиш ніжність.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твоя енергія на висоті, особливо в неділю, коли Сонце перейде у дружній вогняний знак. Це чудовий час для творчості, побачень і нових захоплень. Єдиний підводний камінь вихідних — спокуса витратити більше, ніж дозволяє гаманець, заради гарного враження. У роботі з’являться цікаві ідеї, які варто занотувати.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Субота принесе легку нервозність через непередбачувані зміни в планах, але не намагайся контролювати все навколо. Фінансові справи вимагають тверезого підходу — уникай сумнівних пропозицій. У неділю захочеться домашнього затишку й душевних розмов із близькими, що допоможе швидко відновити внутрішній ресурс.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

У стосунках можливі емоційні гойдалки в суботу: ти й партнер можете по-різному дивитися на спільні плани. Не тисни, дай ситуації охолонути. Неділя відкриє двері для приємних поїздок, навчання та корисних знайомств, які згодом стануть у пригоді в роботі. Фінанси залишаться стабільними, якщо не піддаватимешся миттєвим примхам.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Сонце завершує свій рух твоїм знаком, підбиваючи підсумки останніх тижнів. У суботу не перевантажуй себе побутовими справами, аби не зірватися на близьких через втому. У неділю на перший план вийдуть фінансові перспективи та оцінка власних талантів. Гарний час продумати стратегію заробітку на наступний місяць.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У неділю Сонце входить у твій знак, даруючи потужний приплив сил, оптимізму та впевненості у собі. Субота ще може вимагати терпіння у спілкуванні з рідними чи коханою людиною, зате вже зранку неділі ти відчуєш себе на коні. Сміливо плануй майбутні робочі звершення, але прибережи гроші для справді важливих речей.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Домашні клопоти в суботу можуть вибити з колії, якщо хтось із близьких діятиме всупереч твоїм очікуванням. Видихни й не сперечайся через дрібниці. Неділя ідеально підходить для тихого відпочинку та перезавантаження перед робочим тижнем. Фінансові питання краще не вирішувати поспіхом — дочекайся більш сприятливого моменту.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Вихідні будуть насичені новинами, поїздками та несподіваними пропозиціями. У суботу стеж за словами, щоб випадково не образити друга чи партнера різким жартом. У неділю командні ідеї та спілкування з однодумцями надихнуть на нові робочі проєкти. Гроші краще вкладати у власний розвиток, а не у спонтанні розваги.

Гороскоп на вихідні 21-22 листопада 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)

Фінансові думки в суботу можуть викликати легку тривогу, особливо якщо захочеться купити щось дороге для підняття настрою. Краще знайди безкоштовний спосіб потішити себе. Неділя змістить фокус на кар’єрні амбіції та довгострокові цілі. У стосунках важливо говорити про свої почуття прямо, без натяків і образ.

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Джерело: Astrooly та Astrology Cafe.

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