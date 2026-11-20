Новий рік 2027 не за горами, тому вже починаються поступові приготування до майбутнього святкування. Справ, як завжди багато, бо треба і святкове меню скласти, і подарунки купити та ще не забути прикрасити ялинку й себе також. На Новий рік багато хто хоче вірити у дива та сподівається на краще.

Сьогодні у нашому матеріалі розповідаємо, в якому кольорі зустрічати 2027 за знаками зодіаку, щоб залучити успіх.

У чому зустрічати 2027 рік

Наступний рік буде роком Червоної Вогняної Кози (Вівці), відповідно до східного календаря. Тому головними кольорами свята стануть усі відтінки панівної стихії вогню — червоний, бордовий, кораловий, помаранчевий, золотий тощо.

Як найкраще вбратися на Новий рік 2027 за знаками зодіаку розповідаємо нижче, адже кожен знак зодіаку має власні рекомендації щодо щасливих кольорів у наступному році.

Овен

Щасливими кольорами для вогняних Овнів очікувано стануть червоний та золотий. Тож вибирай вбрання сміливих відтінків червоного, доповнивши його золотими аксесуарами, прикрасами чи золотистою вишивкою.

Телець

Тельцям рекомендують зустрічати Новий рік 2027 у зелених та мідних відтінках. Для святкової ночі чудово підійде сукня або костюм глибокого смарагдового чи трав’янистого відтінку. Доповни образ аксесуарами мідних кольорів або блискучими елементами біжутерії.

Близнюки

Щасливі кольори цього повітряного знаку зодіаку — це синій та жовтий. Підбери собі на новорічну ніч синє вбрання (наприклад, кольору нічного неба чи блакитне), і доповни яскравими жовтими або золотавими акцентами.

Рак

Ракам рекомендують вдягнутися у білі та срібні кольори. Біла, перлинних відтінків або молочного кольору сукня у поєднанні із блискучими аксесуарами створить чарівний, “місячний” образ.

Лев

Золотий та помаранчевий — щасливі кольори для Лева у 2027 році. Вдягни одяг із тканини золотого кольору та поєднай із деталями або аксесуарами насичених помаранчевих і теракотових відтінків.

Діва

Діви мають зустрічати прийдешній Новий рік у зелених та кремових відтінках. Добре пасуватиме одяг із оливкового, м’ятного чи темнозеленого кольору, який можна акцентувати кремовими або бежевими елементами.

Терези

Терезам астрологи радять вдягнути у новорічну ніч рожеві та сині кольори. Гармонійним вибором стане комбінація пастельно-рожевих та м’яких синіх відтінків у святковому одязі, що підкреслить прагнення цього знаку до гармонії.

Скорпіон

Щасливими кольорами у 2027-му для Скорпіона будуть бордовий і фіолетовий — це глибокі та дуже насичені кольори. Це можуть бути елегантні оксамитові сукні або костюми глибоких темних тонів.

Стрілець

Фіолетові та бірюзові відтінки є тими кольорами для Скорпіона, які сприятимуть успіху та удачі в новому році. Фіолетовий символізує мудрість, а бірюзовий — свіжість та відкритість до всього нового. Сукня чи костюм у таких тонах виглядатиме свіжо та стильно.

Козоріг

Козерогам варто звернути увагу на сірий і зелений. Стильний сірий костюм або сукня, доповнені зеленими акцентами (наприклад, смарагдовими прикрасами або поясом), виглядатимуть солідно і доречно.

Водолій

Для Водолія саме синій та срібний кольори принесуть удачу у 2027-му. Глибокий синій колір (або колір металік) у парі зі сріблястим блиском чи паєтками ідеально пасуватиме творчій натурі Водоліїв.

Риби

Риби зроблять правильний вибір, якщо віддадуть перевагу зеленому й лавандовому. Зелений символізує емоційне оновлення, а лавандовий додає нотку творчого спокою. Шовк або шифон у світло-зелених, м’ятних або ніжно-бузкових відтінках допоможуть почуватися чарівно у новорічну ніч.

Тепер ти знаєш, в якому кольорі зустрічати 2027 на основі характеристик кожного знаку зодіаку та загальної енергії наступного року.

Раніше ми також розповідали, у чому зустрічати 2027 рік — які кольори принесуть святковий настрій.

Джерело: Astroyogi

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