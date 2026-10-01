Стиль життя

У чому зустрічати 2027 рік: які кольори принесуть святковий настрій

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 19:00 4 хв.
У чому зустрічати 2027 рік: які кольори обрати для новорічної ночі
Фото Pexels

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