У чому зустрічати 2027 рік: які кольори принесуть святковий настрій

Вже через декілька місяців настане Новий рік. Знаєш, як кажуть: як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож варто подумати не лише над меню та подарунками, а й над тим, який образ обрати для новорічної ночі.

За східним календарем 2027 рік пов’язують із Червоною Вогняною Козою. У цьому символі поєднуються вогняна енергія та традиційні риси Кози — любов до краси, затишку, природи, гармонії й творчості.

Тож розповідаємо, у чому зустрічати Новий рік 2027, які відтінки підійдуть для святкового вбрання, щоб образ був доречним і стильним.

У чому зустрічати Новий рік 2027: кольори удачі

Важливо, що за китайським календарем її рік розпочнеться не 1 січня, а 6 лютого 2027 року і триватиме до 25 січня 2028-го. Тож, у яких кольорах зустрічати Новий рік 2027, насамперед варто звернути увагу на червону гаму. Головним відтінком вважається червоний, адже він безпосередньо пов’язаний зі стихією Вогню.

У китайській культурі цей колір також традиційно асоціюється з радістю, удачею, енергією та процвітанням. Але це не означає, що для святкування потрібно обов’язково купувати яскраво-червону сукню. Тим, хто не любить насичених кольорів, можна використати їх лише як акцент.

Обираючи одяг для новорічної ночі, зверніть увагу на такі відтінки:

червоний — головний колір року, який символізує вогняну стихію, енергію та життєву силу;

помаранчевий — теплий і яскравий відтінок, що нагадує про полум’я;

персиковий — ніжніший варіант для легкого та жіночного образу;

теракотовий — природний теплий колір, який добре поєднується з бежевим, кремовим та золотистим;

золотистий — святковий відтінок, який можна використати як основний або додати в аксесуарах;

кремовий — спокійна база для тих, хто не хоче надто яскравого вбрання;

бежевий — універсальний природний колір, який легко доповнити червоними деталями;

білий — для легкого та стриманого святкового образу;

ніжно-рожевий — м’який відтінок, який додасть образу делікатності;

зелений — природний колір, що добре перегукується з темою природи та гармонії;

лавандовий і світло-сірий — спокійні варіанти для тих, хто віддає перевагу холоднішій та ненасиченій палітрі.

Новий рік 2027: що одягти жінкам

Цікаво, що символ року пов’язують із красою, гармонією та комфортом, тому простий і продуманий образ цілком відповідає цій концепції.

Для домашнього святкування можна обрати зручну сукню, костюм або спідницю з ошатною блузкою. Якщо плануєш вечірку в ресторані чи іншому святковому місці, доречними будуть сукня, брючний костюм або елегантний комплект із блискучими чи сатиновими деталями.

Ще один варіант — поєднати спокійний бежевий, білий чи молочний із золотистими деталями. Такий образ виглядатиме святково, але водночас не буде перевантаженим.

Коли йдеться про те, що одягти на Новий рік 2027, універсальної відповіді немає. Вибір залежить від формату святкування, погоди та особистих уподобань.

Для новорічної ночі можна обрати:

сукню;

брючний костюм із легкою блузкою;

спідницю з ошатним топом;

сатинову або блискучу сукню;

стриманий комплект із яскравими святковими аксесуарами.

Якщо хочеться додати образу святкового настрою, можна звернути увагу на паєтки, легкий блиск, сатинову фактуру або металеві деталі. Водночас велика кількість декору не є обов’язковою.

Аксесуари допоможуть додати святкового настрою навіть простому вбранню. Для образу можна обрати золотисті або сріблясті прикраси, невелику сумочку, ремінь, годинник чи взуття з металевим блиском.

Тож якщо ти вирішуєш, у яких кольорах зустрічати 2027 рік, орієнтуйся на теплі вогняні та природні відтінки. Червоний може стати головним акцентом, а кремовий, бежевий, білий, персиковий, теракотовий, зелений чи золотистий — доповнити святковий образ.

Зрештою, найважливіше — щоб одяг подобався саме тобі, був комфортним і не заважав насолоджуватися новорічною ніччю.

Раніше ми розповідали, як прикрасити двері на Новий рік: добірка простих ідей, які допоможуть створити святкову атмосферу та вразити гостей.

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