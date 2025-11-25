Китайський Новий рік 2026: яскраво, смачно, магічно — коли і як святкувати, що дарувати

Китайський Новий рік для Європи — культурна екзотика: барвисті ліхтарики, феєрверки, дракони та танці несуть особливу магію Сходу.

Долучитися до азійських традицій не проти й українці. Тож коли прийде Китайський Новий рік у 2026 році та як його святкувати — розкажемо у матеріалі.

Історія Китайського Нового року

Китайський Новий рік у 2026 році святкуватимуть 17 лютого. Це свято, яке на Сході називають Нянь — тобто рік, зазвичай його відзначають за місячним календарем, між 12 січня і 19 лютого.

Зі святом пов’язана давня легенда: колись у глибинах морів жив рогатий звір, на ім’я Нянь. Раз на рік він вирушав на сушу, нищив худобу, руйнував домівки та лякав людей у селах — і вони тікали, ховаючись від нього.

Але одного разу Нянь увірвався в село і побачив дивне: на дверях будинків були червоні написи, у вікнах палав вогонь, було чутно тріск бамбука. Усе це люди влаштували, щоб відігнати його.

Чудовисько дійсно злякалося і втекло.

З того часу китайці вирішили повторювати ці обряди щороку: прикрашати будинки червоними написами, запускати хлопавки, розпалювати вогонь і навіть не спати в новорічну ніч, щоб захистити рік від біди.

Так народилася традиція, яка дійшла до наших днів і робить Китайський Новий рік яскравим, гучним і казково святковим.

Китайський Новий рік 2026 — як святкувати

Китайський Новий рік у 2026 році починають святкувати 17 лютого, а завершують лише через два тижні, 3 березня. У китайській традиції 2026 — рік Вогняного Коня.

Він символізує енергію, рух, свободу та пригоди. Це час, коли хочеться діяти, мріяти та починати щось нове.

На свято в Китаї існують певні ритуали. Потрібно прикрасити домівки червоними ліхтариками та написами з побажаннями щастя, успіху й здоров’я, бо червоний колір відлякує злих духів і приносить удачу.

Щоб привабити щастя, в будинку можна розвісити фігурки коней, які символізують швидкість, силу та гармонію.

Подарунки теж мають свій підтекст: дітям і молоді дарують червоні конверти з грошима — хунбао. Вважається, що це приносить удачу та добробут.

Також популярні сувеніри, які символізують щастя, здоров’я та успіх: амулети, статуетки тварин з китайського зодіаку, чайні набори, солодощі та фрукти.

І, звісно, Китайський Новий рік неможливо уявити без святкової трапези — на столі неодмінно мають бути пельмені, які нагадують стародавні золоті злитки і символізують багатство.

А ще риба, рисові клейкі кульки та солодощі. Навіть фрукти на новорічному столі мають символічне значення: мандарини означають багатство, а яблука — мир і спокій у домі.

