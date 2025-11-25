Китайский Новый год 2026: ярко, вкусно, магически — когда и как праздновать, что дарить

Китайский Новый год для Европы — культурная экзотика: яркие фонарики, фейерверки, драконы и танцы несут особую магию Востока.

Присоединиться к азиатским традициям не против и украинцы. Так что когда наступит Китайский Новый год в 2026 году и как его праздновать — расскажем в материале.

История Китайского Нового года

Китайский Новый год в 2026 году будут праздновать 17 февраля. Это праздник, который на Востоке называют Нянь — то есть год, обычно его отмечают по лунному календарю, между 12 января и 19 февраля.

С праздником связана древняя легенда: когда-то в глубинах морей жил рогатый зверь по имени Нянь. Раз в год он выходил на сушу, уничтожал скот, разрушал дома и пугал людей в деревнях — и они убегали, прячась от него.

Но однажды Нянь ворвался в деревню и увидел странное: на дверях домов были красные надписи, в окнах горел огонь, слышался треск бамбука. Всё это люди устроили, чтобы отогнать его.

Чудовище действительно испугалось и убежало.

С тех пор китайцы решили повторять эти обряды каждый год: украшать дома красными надписями, запускать хлопушки, разжигать огонь и даже не спать в новогоднюю ночь, чтобы защитить год от беды.

Так родилась традиция, которая дошла до наших дней и делает Китайский Новый год ярким, громким и сказочно праздничным.

Китайский Новый год 2026 — как праздновать

Китайский Новый год в 2026 году начинают праздновать 17 февраля, а заканчивают только через две недели, 3 марта. В китайской традиции 2026 — год Огненного Коня.

Он символизирует энергию, движение, свободу и приключения. Это время, когда хочется действовать, мечтать и начинать что-то новое.

На праздник в Китае существуют определённые ритуалы. Нужно украсить дома красными фонариками и надписями с пожеланиями счастья, успеха и здоровья, потому что красный цвет отпугивает злых духов и приносит удачу.

Чтобы привлечь счастье, в доме можно развесить фигурки коней, которые символизируют скорость, силу и гармонию.

Подарки тоже имеют свой подтекст: детям и молодежи дарят красные конверты с деньгами — хунбао. Считается, что это приносит удачу и благополучие.

Также популярны сувениры, которые символизируют счастье, здоровье и успех: амулеты, статуэтки животных из китайского зодиака, чайные наборы, сладости и фрукты.

И, конечно, Китайский Новый год невозможно представить без праздничного стола — на нём обязательно должны быть пельмени, которые напоминают древние золотые слитки и символизируют богатство.

А ещё рыба, клейкие рисовые шарики и сладости. Даже фрукты на новогоднем столе имеют символическое значение: мандарины означают богатство, а яблоки — мир и покой в доме.

Узнайте больше о годе Огненного Коня — 2026, что означает его символ, какие энергии несёт и к каким переменам готовиться

