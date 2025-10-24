Восточный гороскоп по годам: узнай больше о себе и своих перспективах

Восточный, или китайский гороскоп — одна из самых древних систем астрологии в мире. Он отличается от западного, где каждый знак зодиака соответствует определённому месяцу.

В Китае главную роль играет год рождения, а не день или месяц, и каждый год посвящён одному из двенадцати животных.

Считается, что именно это животное определяет черты характера человека, его судьбу, совместимость с другими и даже успех в делах. Как узнать, кто ты по восточному календарю и что означает твой знак — в материале.

Как узнать, кто ты по восточному гороскопу

Чтобы определить свой знак, своё животное по восточному гороскопу, можно посмотреть таблицу с годами рождения.

Крыса: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Бык: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Тигр: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Кролик: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Дракон: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Змея: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Лошадь: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Коза: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Обезьяна: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Петух: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Собака: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Свинья: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

И здесь есть один нюанс: китайский Новый год начинается не 1 января, а во второй новолуние после зимнего солнцестояния — обычно между 21 января и 20 февраля.

Поэтому, если ты родился в январе или в начале февраля, нужно проверить, наступил ли уже новый год по китайскому календарю.

Например, человек, родившийся 10 февраля 1986 года, ещё относится к году Быка, а не Тигра, потому что Новый год тогда начался 9 февраля.

Как появился восточный, или китайский гороскоп

Существует красивая легенда о происхождении восточного календаря. Когда-то Нефритовый император — верховный бог в китайской мифологии — решил устроить соревнование между животными.

Первых двенадцати, кто переправится через большую реку, он пообещал наградить одним годом в двенадцатилетнем цикле.

Сначала, используя хитрость, прибежал Крыса — она спряталась на спине у Быка и прыгнула вперёд прямо перед финишем.

Затем прибыли Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и наконец Свинья. Так появился порядок, который повторяется каждые двенадцать лет.

Кто ты по восточному календарю: 12 животных китайского гороскопа

Каждое животное в восточном гороскопе — не просто символ года, это архетип, энергия, часть древней китайской философии. Кратко о сути и базовых чертах каждого:

Крыса — очаровательная, хитрая, обаятельная. Люди этого года часто обладают хорошей интуицией и способностью учуять выгоду.

Бык — терпеливый, трудолюбивый, упёртый. Это натуры, которые не боятся трудностей и достигают цели настойчивостью.

Тигр — отважный, гордый, эмоциональный. Ему присуща жажда борьбы и желание быть первым.

Кролик — нежный, спокойный, дипломатичный. Ценит гармонию и комфорт, избегает конфликтов.

Дракон — символ силы, удачи и энергии. Харизматичный лидер, вдохновляющий других.

Змея — мудрая, загадочная, интуитивная. Часто имеет философский ум и скрытую харизму.

Лошадь — свободолюбивая, импульсивная, жизнерадостная. Ей нужен движение и новые впечатления.

Коза — мягкая, творческая натура, склонная к глубоким чувствам.

Обезьяна — изобретательная, остроумная, любопытная. Умеет приспосабливаться и побеждать в любых условиях.

Петух — яркий, пунктуальный, уверенный. Любит порядок и внимание к себе.

Собака — верная, честная, справедливая. Главная ценность — преданность и защита близких.

Свинья — добросердечная, щедрая, спокойная. Часто приносит счастье и материальный достаток.

Но восточный гороскоп — это не просто набор характеристик. Он отражает философию инь и ян, женской и мужской энергии, а также пяти стихий — дерева, огня, земли, металла и воды.

Каждое животное связано с одной стихией, а также каждый год меняется элемент, который добавляет свои черты. Например, год Водяного Тигра (2022) отличается от года Огненного Тигра (1986).

Поэтому люди с одним и тем же животным по восточному гороскопу могут сильно различаться — их стихия играет важную роль, как фон в музыке.

В целом, восточный гороскоп, например в Китае, — это важная информация, которая действительно влияет на жизнь. Люди выбирают партнёров и даже планируют свадьбы с учётом совместимости знаков.

А бизнесмены верят, что, например, годы Дракона особенно удачны для начинаний, а годы Обезьяны — время, когда можно рискнуть.

Читайте также о знаках зодиака по месяцам: кто ты — импульсивный Овен, педантичная Дева или мечтательные Рыбы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!