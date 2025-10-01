Славянский календарь 2026: кто из животных — тотем года и каково его послание

Мы привыкли жить по Григорианскому календарю и не задумываемся о том, что он не единственный, ведь история человечества значительно глубже.

Например, по славянскому календарю, который придумали наши предки, наступает аж 7534 год. Кто является символом этого года и какие энергии он принесет — узнай в материале.

2026 — какой символ по славянскому календарю

Большинство обычных украинцев интересуются Восточным, то есть китайским календарем, и легко могут сказать: 2026-й будет годом Огненной Лошади. На самом же деле, если обратиться к собственной традиции, символом года по славянскому календарю должен быть Волк.

Наши предки — древние славяне — вели учет времени от создания мира в так называемом Звездном Храме.

До принятия христианства они поклонялись силам природы и верили, что каждого человека хранит его тотемное животное.

Этот тотем не просто защищал от злых сил, но и наделял характерными чертами. Также каждый новый год имел свой тотем, который определял его доминирующие энергии.

В круге тотемов славянского календаря находилось шестнадцать символов, так называемых животных-покровителей. Они выстраивались в определенном порядке, как это делается и в Восточном календаре.

2026 — год Волка. Ему предшествует год Шершня (2025). А в 2027 встречаем Белку.

Также в списке тотемных животных славянского календаря: лось, щука, жаба, кабан, пугач, уж, лиса, ёж, орёл, паук, петух, бык и конь.

Волк — тотем 2026 года по славянскому календарю: какие энергии он несет

В славянской традиции Волк ассоциируется с мудростью и защитой, он является символом семейного единства и верности. Этот год — года внутренней силы, честности и гармонии в отношениях.

В целом считается, что год Волка обещает быть временем больших перемен. Многие события будут разворачиваться постепенно, почти незаметно, но именно они изменят жизнь кардинально.

В год Волка полезно обратиться к духовным практикам, искать новые цели и завершать важные дела.

Это время для внутреннего роста и поиска настоящих жизненных ориентиров.

Традиционно в этот год проводят обряды на укрепление семейных связей, очищение от негативной энергии и восстановление внутренней гармонии.

Люди, рожденные под знаком Волка по славянскому календарю, харизматичные, сильные, энергичные.

Они счастливы в любви: чувствуют потребности партнера и знают, как правильно строить отношения. Они чрезвычайно внимательны и осторожны, обдумывают каждый шаг, а негативные эмоции умело сдерживают в себе, превращая их во внутреннюю силу.

