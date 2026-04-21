Многолетние цветы, которые цветут всё лето: лучшие варианты для твоего разноцветного сада

Многолетние цветы — это очень удобно для сада: они цветут всё лето и не требуют ежегодной пересадки или покупки новых растений.

Если их правильно посадить и ухаживать, они будут радовать тебя много лет. О многолетних цветах, которые цветут всё лето, читай в материале.

Неприхотливые многолетние цветы, которые цветут всё лето

Многолетние цветы хорошо переносят капризы погоды и обычно менее требовательны. С годами они становятся крепче, поэтому лучше противостоят болезням и вредителям. Но уход им всё равно нужен — тогда они будут долго и красиво цвести.

Чтобы многолетние цветы цвели всё лето, важно правильно их подобрать. Выбирай сорта с разным временем цветения. Тогда цветы будут сменять друг друга: одни отцветают, а другие начинают цвести, и клумба всегда выглядит ярко.

Самые популярные многолетние цветы, которые цветут всё лето — это флоксы, эхинацея, рудбекия, лилейники, ирисы и гладиолусы. Они красивые, неприхотливые и хорошо растут в саду, долго украшая клумбу.

Флоксы — любят солнце, нужен умеренный полив, лучше сажать группами.

— любят солнце, нужен умеренный полив, лучше сажать группами. Эхинацея — очень неприхотлива, выдерживает жару и холод, полив минимальный.

— очень неприхотлива, выдерживает жару и холод, полив минимальный. Рудбекия — хорошо растёт в разной почве, почти не требует сложного ухода.

— хорошо растёт в разной почве, почти не требует сложного ухода. Лилейник — один из самых простых в уходе, достаточно иногда поливать и удалять увядшие цветы.

— один из самых простых в уходе, достаточно иногда поливать и удалять увядшие цветы. Ирисы и гладиолусы — требуют солнца, умеренного полива и периодического ухода после цветения.

Низкорослые многолетние цветы, которые цветут всё лето

Бордюрные многолетние цветы выбирают невысокими, чтобы они аккуратно смотрелись вдоль дорожек. Важно, чтобы они долго цвели, были неприхотливыми и устойчивыми к погоде.

Также лучше, чтобы они не разрастались слишком сильно и гармонично сочетались по цветам.

Низкорослые многолетние цветы, которые могут цвести всё лето, удобны для бордюров, альпийских горок и клумб:

Флокс шиловидный — образует плотный ковёр, любит солнце и лёгкую почву, почти не требует ухода.

— образует плотный ковёр, любит солнце и лёгкую почву, почти не требует ухода. Очиток (седум) — очень выносливый, хорошо переносит жару и засуху, полив минимальный.

— очень выносливый, хорошо переносит жару и засуху, полив минимальный. Обриета — образует яркие ковры, любит солнечные места и лёгкий полив.

— образует яркие ковры, любит солнечные места и лёгкий полив. Иберис — компактный, обильно цветёт, неприхотлив к почве.

— компактный, обильно цветёт, неприхотлив к почве. Армерия — имеет аккуратные кустики с мелкими цветами, любит солнце и умеренную влагу.

— имеет аккуратные кустики с мелкими цветами, любит солнце и умеренную влагу. Садовая герань (низкорослые сорта) — долго цветёт, проста в уходе, хорошо растёт и на солнце, и в полутени.

Регулярно удаляй увядшие цветы и подкармливай многолетники 1–2 раза за сезон — так ты продлишь их цветение и сделаешь клумбу ещё ярче.

Источник главного фото: Рinterest.

А ещё узнай, какие растения любят тень, полутень и солнце. Зная условия их роста, ты сможешь подобрать для них лучшее место.

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