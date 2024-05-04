Ясные лучики хочет не только пальма? Какие растения любят тень, полутень, солнце

Каждый человек в жизни стремится найти свое место в этом мире. Ведь именно это может помочь ему расцвести как личности. Так же любят расти в правильном месте и растения, любящие тень, полутень или солнце.

Дело в том, что сам свет часто становится определяющим для их здоровья, а для дающих плоды — еще и плодородия. Потому рассказываем, какие именно растения любят ловить солнечные лучи, а какие лучше спрятать в тень.

Какие растения любят тень

В первую очередь важно вспомнить, что больше всего любят тень папоротника и плющи, хосты, вечнозеленый самшит, рододендрон, а также многолетние травянистые растения, как, например, триллиум, желтый зеленчук и гибридная анемона.

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Декоративные растения, любящие тень:

астильба;

аризомы;

аконит;

анемона;

аквилегия;

бадан;

бальзамин;

барвинок;

белоцвет;

бруннера;

величавый чистоус;

декоративная сосна;

дицентр;

галантус;

гортензия;

ландыш майский;

подснежник обыкновенный;

цветущая бегония;

крокус;

купальница;

клен;

клематис;

купена;

колеус;

таволга обыкновенная;

нарциссы;

наперстянка;

медуница;

мускари;

камнеломка;

лесной гиацинт;

синюха;

страусник;

спирея;

сцилла;

партеноциссус;

примула;

пионы;

ползучая живучка;

георгины;

волжанка обыкновенная;

тиарелла;

тиарка;

флокс;

фиалки;

пихта.

Какие огородные растения любят тень

Лучше сажать мяту, мелиссу, душицу, мангольд, салат, сельдерей, любисток, кинзу, рукколу, петрушку, шпинат, листовую горчицу, пастернак, лук, чеснок, черемшу, щавель, эстрагон, хрен и чабрец.

Из овощей в тени можно сажать свеклу, брокколи, бобы, горох, цветную капусту.

Комнатные растения, которые любят тень

Гардения. Монстера. Офиопогон. Хлорофитум. Калатея. Сансевиерия. Сциндапсус. Фикус.

Какие растения любят полутень

В полутени также может расти лук, чеснок, щавель, хрен, огурцы, спаржа, салат, редис, свекла, цветная и белокочанная капуста.

Неплохо справляется с полутенью и фасоль, чеснок, черемша, различные пряности, ревень, редька, репа и тыква.

Какие растения любят солнце

Огородными растениями, которые могут расти под солнцем, можно считать баклажаны, бобы, горох, кабачки, помидоры, перец, фасоль, морковь, картофель, кукурузу и капусту.

Декоративные растения, которые любят солнце:

амарант;

бальзамин;

вербена;

вероника;

дельфиниум

петунии;

пеларгонии;

космея;

бархатцы;

злаки;

розы;

лобелии;

лиллейник;

люпин;

мальвы;

душица;

клематис;

вьющаяся жимолость;

тимьян;

обриета;

рудбекия;

суккуленты.

Посевная в самом разгаре, и все больше людей на выходные приезжает на свои дачи, чтобы начать высадку овощей и других культур. Поэтому лунный посевной календарь на май 2024 года — то, что нужно для каждого, кто работает в саду и огороде.

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