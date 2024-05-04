Ясные лучики хочет не только пальма? Какие растения любят тень, полутень, солнце

Каждый человек в жизни стремится найти свое место в этом мире. Ведь именно это может помочь ему расцвести как личности. Так же любят расти в правильном месте и растения, любящие тень, полутень или солнце.
Дело в том, что сам свет часто становится определяющим для их здоровья, а для дающих плоды — еще и плодородия. Потому рассказываем, какие именно растения любят ловить солнечные лучи, а какие лучше спрятать в тень.
В первую очередь важно вспомнить, что больше всего любят тень папоротника и плющи, хосты, вечнозеленый самшит, рододендрон, а также многолетние травянистые растения, как, например, триллиум, желтый зеленчук и гибридная анемона.
Лучше сажать мяту, мелиссу, душицу, мангольд, салат, сельдерей, любисток, кинзу, рукколу, петрушку, шпинат, листовую горчицу, пастернак, лук, чеснок, черемшу, щавель, эстрагон, хрен и чабрец.
Из овощей в тени можно сажать свеклу, брокколи, бобы, горох, цветную капусту.
В полутени также может расти лук, чеснок, щавель, хрен, огурцы, спаржа, салат, редис, свекла, цветная и белокочанная капуста.
Неплохо справляется с полутенью и фасоль, чеснок, черемша, различные пряности, ревень, редька, репа и тыква.
Огородными растениями, которые могут расти под солнцем, можно считать баклажаны, бобы, горох, кабачки, помидоры, перец, фасоль, морковь, картофель, кукурузу и капусту.
Посевная в самом разгаре, и все больше людей на выходные приезжает на свои дачи, чтобы начать высадку овощей и других культур. Поэтому лунный посевной календарь на май 2024 года — то, что нужно для каждого, кто работает в саду и огороде.
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