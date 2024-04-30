Садовая дорожка своими руками: интересные, простые и недорогие варианты для твоего участка

Если ты любишь проводить время в своем саду или на даче и мечтаешь о красивых и практичных дорожках, то спешим тебя порадовать — воплотить эту мечту в жизнь совсем не сложно.

К тому же их преимуществом является не только функциональность — это также замечательный элемент декора твоей придомовой территории.

Мы подготовили для тебя несколько идей и инструкции к ним, которые помогут тебе самостоятельно сделать дорожки из различных материалов.

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Дорожка из спилов дерева

Для того чтобы сделать такую дорожку, тебе понадобятся спилы дерева разного диаметра. Для начала выкопай траншею примерно на 5-10 см глубже, чем высота спилов. На дно насыпь песок или щебень для дренажа и выравнивания. После этого установи спилы деревьев плотно друг к другу.

Также, чтобы твоя садовая дорожка своими руками имела более натуральный и естественный вид — выбирай спилы разного диаметра. Заполни пространство между столбами землей.

Садовая дорожка из камня

Очень красивый вариант декора твоей придомовой территории. Для начала тебе необходимо подготовить грунт — выкопай примерно 20 см. Далее засыпь фундамент будущей дорожки и тщательно его утрамбуй.

Выкладывай камень, стараясь подобрать разные формы так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. С помощью резинового молотка аккуратно забей камни в песок.

Дорожка из бетона

Это довольно простой вариант дорожки на садовом участке своими руками. Для ее создания тебе нужно подготовить форму будущей тропинки. Чтобы это сделать — выкопай траншею. После этого надо замешать бетон.

Далее возьми форму для заливки садовой дорожки, залей в нее бетон и разровняй поверхность. Однако помни, перед тем, как начать ходить по этой дорожке стоит дать ей несколько дней, чтобы высохнуть.

Насыпная садовая дорожка своими руками: дешево и просто

Чтобы создать такую дорожку у себя в доме или на даче обычно используют гравий, щебень и гальку разных фракций и расцветок.

Они считаются лучшими материалами для того, чтобы сделать садовые дорожки своими руками с малыми затратами.

Для начала определи границы дорожки и установи бордюры или бруски по краям. По всей длине дорожки уложи слой геотекстиля. Далее насыпь материал ровным слоем высотой примерно 5-8 см и распредели его по поверхности с помощью граблей.

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