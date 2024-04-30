Садова доріжка своїми руками: цікаві, прості та недорогі варіанти для твоєї ділянки

Якщо ти любиш проводити час у своєму саду чи на дачі та мрієш про красиві та практичні доріжки, то спішимо тебе потішити — втілити цю мрію у життя зовсім не складно.

До того ж їхньою перевагою є не лише функціональність — це також чудовий елемент декору твоєї прибудинкової території.

Ми підготували для тебе кілька ідей та інструкції до них, що допоможуть тобі самостійно зробити доріжки з різних матеріалів.

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Доріжка зі спилів дерева

Для того, щоб зробити таку доріжку тобі знадобляться спили дерева різного діаметра. Для початку викопай траншею приблизно на 5-10 см глибше, ніж висота спилів. На дно насип пісок або щебінь для дренажу і вирівнювання. Після цього встанови спили дерева щільно одне до одного.

Також, щоб твоя садова доріжка своїми руками мала більш натуральний та природний вигляд — обирай спили різного діаметра. Заповни простір між стовпами землею.

Садова доріжка з каменю

Дуже красивий варіант декору твоєї прибудинкової території. Для початку тобі необхідно підготувати ґрунт — викопай приблизно 20 см. Далі засип фундамент майбутньої доріжки й ретельно його утрамбуй.

Викладай камінь, намагаючись підібрати різні форми так, щоб вони щільно прилягали один до одного. За допомогою гумового молотка акуратно забий камені в пісок.

Доріжка з бетону

Це доволі простий варіант доріжки на садовій ділянці своїми руками. Для її створення тобі потрібно підготувати форму майбутньої стежки. Щоб це зробити — викопай траншею. Після цього треба замішати бетон.

Далі візьми форму для заливки садової доріжки, залий у неї бетон та розрівняй поверхню. Однак пам’ятай, перед тим, як почати ходити по цій доріжці варто дати їй кілька днів, щоб висохнути.

Насипна садова доріжка своїми руками: дешево та просто

Щоб створити таку доріжку у себе в будинку чи на дачі зазвичай використовують гравій, щебінь і гальку різних фракцій та забарвлень.

Вони вважаються найкращими матеріалами для того, щоб зробити садові доріжки своїми руками з малими витратами.

Для початку визнач межі доріжки та встанови бордюри або бруски по краях. По всій довжині доріжки уклади шар геотекстилю. Далі насип матеріал рівним шаром висотою приблизно 5-8 см та розподіли його по поверхні за допомогою граблів.

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