Болить не лише душа: вчені пояснили, як розставання впливає на мозок

Кожен, хто хоч раз переживав болісний розрив, знає це відчуття: груди ніби стискає лещатами, а всередині все буквально пече. Виявляється, це не просто драматична метафора. Психологи з Мічиганського університету підтвердили: для нашого мозку немає великої різниці між емоційним крахом та реальним фізичним опіком.

Чому розрив стосунків відчувається як фізична травма

Команда дослідників на чолі з Ітаном Кроссом вирішила перевірити, як саме мозок реагує на соціальне відторгнення. Вони запросили 40 добровольців, які нещодавно пережили розставання не з власної волі. Це були люди, для яких розрив все ще залишався свіжою раною.

Методика була доволі жорсткою. Учасників клали в апарат МРТ і змушували переживати два типи болю:

Емоційний: їм показували фото колишніх партнерів і просили згадати момент розриву;

Фізичний: до передпліччя прикладали термічний пристрій, розігрітий до температури гарячої кави — відчуття на межі терпимого.

Сканування показало дивовижну річ. Коли люди дивилися на фото колишніх, у них активувалися ті самі ділянки мозку, що й від гарячого предмета — вторинна соматосенсорна кора та задня частина острівця. Зазвичай ці зони відповідають за суто фізичні страждання.

Це перше дослідження, яке довело: соціальне відторгнення вмонтоване в ті самі нейронні мережі, що й наша здатність відчувати удар чи опік.

Наукова дуель: біль чи просто стрес

Втім, у науковому світі висновки Кросса сприйняли неоднозначно. Опоненти, зокрема дослідники Джан Домініко Іаннетті та Андре Муро, висунули контраргумент.

Вони вважають, що ці зони мозку активуються не через біль як такий, а просто через надмірну інтенсивність переживань. Мовляв, мозку байдуже, що саме сталося — він просто сигналізує про щось дуже важливе й неприємне.

Кросс із колегами з цим не погоджуються. Вони наполягають: вони порівнювали реакцію не з будь-яким стресом, а саме з термічним болем, ідентичним за силою. Отже, зв’язок між розбитим серцем і фізичним стражданням значно глибший, ніж ми звикли думати.

Поки вчені сперечаються про деталі в кабінетах, для звичайної людини висновок один: якщо тобі здається, що після розставання болить усе тіло — тобі не здається. Це реальна фізіологічна реакція, яку не варто ігнорувати.

Розлучення батьків може суттєво впливати на емоційний стан і здоров’я дитини — раніше ми писали які наслідки це може мати та як допомогти дитині адаптуватися.

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