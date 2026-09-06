Для тебе Сімейні стосунки

Болить не лише душа: вчені пояснили, як розставання впливає на мозок

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Вересня 2026, 16:00 3 хв.
Розбите серце та фізичний біль: учені з’ясували, що відбувається з мозком
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь