Чи можна передбачити розрив стосунків: вчені знайшли математичну формулу кохання

Романтичні почуття звикли вважати чимось магічним і непередбачуваним. Проте тридцять років наукових досліджень доводять протилежне: любов розвивається за чіткими шаблонами.

Якщо застосувати до неї математичні формули, можна з високою точністю визначити, чи рухається пара до розриву. Про це йдеться у матеріалі профільного видання SciTechDaily.

Від популяції кроликів до психології пар

Історія математичного моделювання стосунків почалася доволі несподівано. Базою для дослідження стали формули, які біологи раніше використовували для відстеження популяцій тварин — наприклад, розмноження кроликів в Австралії чи взаємодії хижаків та здобичі. Виявилося, що ці ж динамічні системи чудово описують людські почуття, які так само реагують на зовнішні подразники та стрес.

Професор Ліонського університету Лоран Пужо-Менжуе, який присвятив цій темі окрему книгу, пояснює суть методу дуже просто: магії не існує, є лише реакція на життєві обставини.

— Так само, як ми можемо передбачити зростання населення або зникнення видів, ми можемо змоделювати еволюцію почуттів у парі. Ми не намагаємося вгадати, в кого ви закохаєтесь. Ми прагнемо зрозуміти, чому одні пари витримують життєві шторми, а інші повільно віддаляються одне від одного, — розповідає дослідник.

Критичний поріг: як працюють рівняння любові

Кожні стосунки мають свій запас міцності — певний критичний поріг. Згідно з математичними моделями, як тільки рівень почуттів і взаєморозуміння падає нижче цієї позначки і затримується там надовго, розрив стає майже неминучим.

Головна проблема пар, зазначають автори дослідження, полягає не в наявності сварок. Ключовим є вміння відновлювати емоційну рівновагу після конфліктів. Формула стабільності базується на трьох китах: рівень тяжіння, швидкість “забування”(згасання почуттів) та емоційна реакція на дії партнера.

Щоб пояснити це простіше, професор Пужо-Менжуе наводить приклад із казки про трьох поросят:

Життя завжди посилатиме своїх вовків: стрес, хвороби, робочі негаразди, фінансові труднощі. Математика ж допомагає нам зрозуміти, як побудувати міцний цегляний будинок, а не солом’яну хатинку, яку здує першим вітром.

Штучний інтелект як GPS для закоханих

У майбутньому ці математичні моделі планують об’єднати зі штучним інтелектом. Алгоритм аналізуватиме поведінку партнерів і своєчасно сигналізуватиме, що стосунки увійшли в “червону зону”.

— Сприймайте це як своєрідний GPS для стосунків. Він показує, де ви зараз перебуваєте, куди рухаєтеся, і пропонує маршрути, щоб дістатися бажаного пункту призначення. Програма не скаже, кого вам любити, але підкаже, як захистити ці почуття, — пояснює науковець.

Водночас дослідники визнають обмеження свого підходу. Поточні математичні моделі спираються переважно на західний менталітет і не враховують культурних та релігійних особливостей інших регіонів.

До того ж, жодне рівняння не здатне скасувати ірраціональність людської поведінки — бажання працювати над собою або звернутися до сімейного терапевта може змінити навіть найбільш песимістичний математичний прогноз.

— Математика здатна підсвітити закономірності та дати підказки. Але зрештою успіх залежить лише від того, чи щодня ці двоє людей обирають бути разом. Рівняння можуть показати вам шлях, але пройти його ви маєте самостійно, — резюмує Пужо-Менжуе.

А ще серед пар шириться ще один тренд — мікроромантика. Ми розповідали, у чому полягає його особливість.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!