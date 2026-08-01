Для тебе Сімейні стосунки

Чи можна передбачити розрив стосунків: вчені знайшли математичну формулу кохання

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2026, 09:00 3 хв.
Вчені пояснили, як математичні формули можуть передбачити кінець кохання
Фото Pexels

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