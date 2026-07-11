Для тебе Сімейні стосунки

7 ознак нездорових стосунків: перелік “червоних прапорців” від психолога

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Сім сигналів того, що ви втрачаєте себе у стосунках
Фото Pexels

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