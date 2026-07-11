Мамо, ти любиш телефон більше, ніж мене: як смартфони батьків травмують психіку дітей

Термін фаббінг увійшов у наш побут лише кілька років тому. Він описує знайому кожному ситуацію: людина ігнорує того, хто стоїть поруч, заради нескінченного гортання стрічки у смартфоні. І якщо раніше це вважалося просто ознакою поганого тону, то нові дослідження доводять, що для дітей така поведінка батьків має руйнівні наслідки.

Коли телефон стає важливішим за дитину

У червневому номері наукового журналу Frontiers in Psychology опублікували матеріал із промовистою назвою: Мамо, ти любиш свій телефон більше, ніж мене?. Дослідники опитали шістсот підлітків у США віком від 12 до 17 років. Результати виявилися тривожними: діти, чиї батьки постійно відволікаються на екрани під час спілкування, почуваються непотрібними, знеціненими та самотніми.

Смартфони стали масовими лише два десятиліття тому, відколи Apple представила перший iPhone у 2007-му. Сьогодні, за даними Pew, гаджети є у 98% дорослих американців. Попри те, що вплив технологій на мозок ще вивчається, наукова спільнота вже дійшла консенсусу: батьківська цифрова залежність б’є по найменш захищених.

Психологічний відбиток на все життя

Багато уваги приділяється тому, як соцмережі на кшталт TikTok чи Instagram шкодять самим підліткам. Проти технологічних гігантів уже подано тисячі позовів через формування залежності у неповнолітніх. Проте вплив батьківського фаббінгу донедавна залишався в тіні.

Свіжі дані доповнюють попередні спостереження вчених із Китаю та США. Зокрема, дослідження 2024 року в Journal of Pediatrics показало, що діти фабберів частіше схильні до істерик, стають більш вразливими та ображеними. Провідний автор роботи Дон Грант у коментарі для Bloomberg наголосив, що така поведінка дорослих формує у дитини невпевнену прив’язаність. Це призводить до хронічно низької самооцінки, яку людина може нести крізь усе своє життя.

Психологи радять шукати вихід у радикальних змінах. Наприклад, відома авторка Анна Матур поділилася власним досвідом: вона просто заблокувала собі доступ до соцмереж у години спілкування з родиною. За її словами, це була єдина зміна, яка миттєво зробила її дітей щасливішими. Можливо, варто замислитися, що важливіше: чергове сповіщення на екрані чи впевненість власної дитини у тому, що її люблять і чують.

Раніше ми розповідали тобі про інші негативні впливи смартфонів у сімʼї. Як телефони псують комунікацію між дітьми та батьками, читай за посиланням.

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