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Мамо, ти любиш телефон більше, ніж мене: як смартфони батьків травмують психіку дітей

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Липня 2026, 09:00 3 хв.
Чому діти почуваються непотрібними: вчені дослідили вплив смартфонів на батьківство
Фото Pexels

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