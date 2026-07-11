Мама, ты любишь телефон больше, чем меня: как смартфоны родителей травмируют психику детей

Термин фаббинг вошел в наш обиход всего несколько лет назад. Он описывает знакомую каждому ситуацию: человек игнорирует того, кто стоит рядом, ради бесконечного листания ленты в смартфоне. И если раньше это считалось просто признаком плохого тона, то новые исследования доказывают, что для детей такое поведение родителей имеет разрушительные последствия.

Когда телефон становится важнее ребенка

В июньском номере научного журнала Frontiers in Psychology опубликовали материал с говорящим названием: Мама, ты любишь свой телефон больше, чем меня?. Исследователи опросили шестьсот подростков в США в возрасте от 12 до 17 лет. Результаты оказались тревожными: дети, чьи родители постоянно отвлекаются на экраны во время общения, чувствуют себя ненужными, обесцененными и одинокими.

Смартфони стали массовыми всего два десятилетия назад, с тех пор как Apple представила первый iPhone в 2007-м. Сегодня, по данным Pew, гаджеты есть у 98% взрослых американцев. Несмотря на то, что влияние технологий на мозг еще изучается, научное сообщество уже пришло к консенсусу: родительская цифровая зависимость бьет по самым незащищенным.

Психологический отпечаток на всю жизнь

Много внимания уделяется тому, как соцсети вроде TikTok или Instagram вредят самим подросткам. Против технологических гигантов уже поданы тысячи исков из-за формирования зависимости у несовершеннолетних. Однако влияние родительского фаббинга до недавнего времени оставалось в тени.

Свежие данные дополняют предыдущие наблюдения ученых из Китая и США. В частности, исследование 2024 года в Journal of Pediatrics показало, что дети фабберов чаще склонны к истерикам, становятся более уязвимыми и обиженными. Ведущий автор работы Дон Грант в комментарии для Bloomberg подчеркнул, что такое поведение взрослых формирует у ребенка неуверенную привязанность. Это приводит к хронически низкой самооценке, которую человек может нести через всю свою жизнь.

Психологи советуют искать выход в радикальных переменах. Например, известная авторка Анна Матур поделилась собственным опытом: она просто заблокировала себе доступ к соцсетям в часы общения с семьей. По ее словам, это было единственное изменение, которое мгновенно сделало ее детей счастливее. Возможно, стоит задуматься, что важнее: очередное уведомление на экране или уверенность собственного ребенка в том, что его любят и слышат.

Ранее мы рассказывали тебе о других негативных влияниях смартфонов в семье. Как телефоны портят коммуникацию между детьми и родителями, читай по ссылке.

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