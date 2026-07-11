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Мама, ты любишь телефон больше, чем меня: как смартфоны родителей травмируют психику детей

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 июля 2026, 09:00 3 мин.
Почему дети чувствуют себя ненужными: ученые исследовали влияние смартфонов на отцовство
Фото Pexels

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