Когда День ангела Ольги: дата в Украине и поздравления с праздником

День ангела — практически второй день рождения для каждого человека. Украинцы привыкли поздравлять друг друга с именинами, желать исполнения мечтаний и всего самого лучшего.

С переходом на новый календарь, многие украинцы до сих пор не знают, когда День ангела Ольги по церковному календарю 2026 года.

Когда поздравлять с Днем ангела Ольги и как это сделать красиво и искренне — ищи объяснения и поздравления в материале.

День ангела Ольги 2026: дата по новому церковному календарю

По старому календарю, День Ольги отмечали 24 июля ежегодно.

По новому стилю, в 2026 году Ольги отмечают День ангела 11 июля.

По истории этот день посвящен украинской княгини Ольге, которая стала одной из самых выдающихся женщин в истории нашего государства. Именно 11 июля считается днем ​​ее смерти.

Женщина была первой правительницей Киевской Руси, которая наладила дипломатические связи с соседями, а еще первой поехала в Константинополь, чтобы привезти в Русь христианскую веру.

Из скандинавского языка Ольга означает мудрость.

День ангела Ольги в общей сложности отмечают шесть раз в год:

28 января (по старому стилю 10 февраля);

22 февраля (по старому стилю 6 марта или 5 марта, если год високосный);

1 марта (по старому стилю 14 марта);

4 июля (по старому стилю 17 июля);

11 июля (по старому стилю 24 июля);

10 ноября (по старому стилю 23 ноября).

Традиции в День ангела Ольги

Ольга считается покровительницей молодых девушек и женщин, похоронивших своих мужчин. Поэтому в этот день принято молиться и просить о счастье.

Также сегодня нельзя выполнять тяжелый физический труд, занимать деньги и ссориться.

Поздравление с Днем ангела Ольги своими словами

Поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел предохраняет тебя от злой судьбы и умыслов других людей. Желаю крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях и личного счастья! Береги себя!

***

Поздравляю с Днем ангела Ольги! Желаю счастья тебе и всем твоим близким, удачи и здоровья! Пусть сбываются все твои мечты и самые заветные желания, а жизненная тропа будет легкой и интересной! С праздником тебя!

***

Оля, поздравляю тебя с Днем ангела и искренне желаю никогда не испытывать печали, горя или разочарования. Желаю страстной любви, крепкого здоровья и достатка в доме! Никогда не опускай рук и уверенно иди к своим целям — красочным и значительным.

***

С Днем ангела поздравляю Ольгу — волшебного человека и сильную опору! Будь здорова и счастлива, дорогая! Пусть сбываются твои мечты и желания, а близкие люди всегда будут рядом и будут помогать во всех твоих начинаниях. Мечтай, твори и никогда не сомневайся в себе!

***

С именинами поздравляю, Ольга! Желаю тебе много денег и еще больше счастья, слез — только от радости, а любви — крепче металлов. Желаю открывать мир и познавать все новое и интересное, чтобы жизнь была легкой и приносила только приятные сюрпризы!

