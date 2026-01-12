Календарь государственных праздников на февраль 2026 года: важные даты и события

Февраль — самый короткий месяц года, однако для каждого украинца он полон глубоких смыслов, болезненных воспоминаний и национальной гордости. Именно в этот период мы чествуем тех, кто первым встал на защиту нашей свободы, и вспоминаем события, которые навсегда изменили ход истории.

Читай в материале, какие государственные и неофициальные праздники в феврале 2026 года мы будем отмечать.

Календарь государственных праздников и памятных дат в феврале 2026

05.02 — День государственной социальной инфраструктуры транспорта

Этот день посвящен людям, которые обеспечивают стабильную работу транспортной системы страны — от логистики до обслуживания объектов инфраструктуры. Во время войны их труд критически важен для обеспечения жизнедеятельности тыла и помощи фронту.

14.02 — День всех влюбленных (День святого Валентина)

Несмотря на то, что этот праздник не является государственным или официальным, он уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. В субботу 14 февраля тысячи пар смогут еще раз напомнить друг другу о чувствах.

Сегодня для украинцев этот праздник приобрел особое значение — это день поддержки для тех, кого разделила война, и возможность поблагодарить свои половинки за выдержку.

15.02 — День чествования участников боевых действий на территории других государств

Эта дата приурочена к годовщине вывода войск из Афганистана, однако сегодня мы чествуем всех украинских ветеранов, которые выполняли миротворческие миссии и принимали участие в локальных конфликтах в разных уголках мира.

16.02 — День единения Украины

Праздник, основанный Президентом в 2022 году накануне полномасштабного вторжения. Он символизирует сплоченность нации перед любыми угрозами.

В этот день по всей стране поднимают государственные флаги, а украинцы надевают вышиванки и ленты, демонстрируя всему миру свое единство.

19.02 — День Государственного Герба Украины

Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила Трезубец как Малый герб Украины. Это один из трех главных символов нашего государства, который имеет тысячелетнюю историю и является знаком несокрушимости нашего народа.

20.02 — День Героев Небесной Сотни

Пятница 20 февраля — день траура и чествования подвига участников Революции Достоинства. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь на Майдане за европейское будущее Украины.

Традиционно в центре Киева и других городах зажигают Лучи Достоинства и проводят мемориальные мероприятия.

21.02 — Международный день родного языка

Сегодня украинский язык — это не только средство общения, но и наше оружие и идентичность. 21 февраля мы в очередной раз напоминаем миру о красоте солов’їної и важности ее защиты.

24.02 — День начала полномасштабной войны России против Украины

Вторник 24 февраля — дата, разделившая жизнь каждого на до и после. Это день стойкости, памяти о жертвах агрессии и благодарности Силам обороны, которые уже четыре года держат небо над нами. Страна склоняет головы в минуте молчания по всем погибшим.

25.02 — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

Профессиональный праздник тех, кто готовит наши крылья к боевым вылетам. Также в этот день вспоминаем историческую дату — 25 февраля 1918 года Трезубец был впервые принят как официальный герб УНР.

26.02 — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя

Памятная дата в честь массового митинга в Симферополе 2014 года. Украина продолжает борьбу за возвращение полуострова домой, подчеркивая, что Крым — это Украина.

