Греция на Евровидении-2026: Akylas – Ferto, песня о детстве в нищете и материальный мир

Греция решила взорвать Евровидение в этом году, сделав ставку на артиста, который прошел путь от локальной музыкальной школы до миллионных просмотров в сети.

Akylas с треком Ferto – это гипертехно о жажде успеха любой ценой. Самое интересное о греческом представителе и его песне – в материале.

Кто представляет Грецию на Евровидении 2026

Грецию на Евровидении-2026 в Вене представляет Akylas с песней Ferto. Свое место на большой сцене он завоевал в национальном отборе Sing for Greece.

В финале Akylas одержал абсолютную победу. Он получил больше голосов одновременно от международного жюри, греческого жюри и зрителей.

Еще до отбора Ferto уже выглядел фаворитом: трек набирал поддержку как внутри страны, так и в международном евровидении. Греческий артист выступит в первом полуфинале 12 мая 2026 в Вене.

Кто такой Akylas

Настоящее имя артиста – Akylas Mytilinaios, он родился 11 февраля 1999 года в Серресе – городе на севере Греции. Музыку он изучал в местной музыкальной школе, где получил серьезную базу по теории, вокалу и композиции.

После школы он переехал в Салоник, где учился кулинарному искусству и параллельно совершенствовал сценическое мастерство в театральных воркшопах. Позже два года выступал певцом на круизных лайнерах, что дало ему настоящий международный опыт и сформировало мультикультурный звук с выразительным греческим характером.

В широкую аудиторию Akylas пробился через TikTok, где его каверы на популярные песни стали вирусными и привлекли внимание музыкальной индустрии. В 2021 году он выпустил дебютный сингл Fthinokraso, а настоящий прорыв произошел в 2024 году с хитом Atelié, утвердившим его как яркого и самобытного исполнителя.

О чем песня Akylas — Ferto

Ferto в переводе с греческого означает “принеси мне” – и именно этот призыв становится рефреном всего трека. Лирический герой хочет всего и сразу: славы, вечности, денег, дорогой одежды, домов, яхт и того, чтобы его имя громко скандировали.

Но под пульсирующей гипертехно-оболочкой скрывается более глубокий смысл. Песня рассказывает о человеке, который вырос в нищете и теперь пытается заполнить внутреннюю пустоту материальной. Он обращается к матери — говорит, что купит ей все, чего они не могли себе позволить.

Песня написана на трех языках — греческом, испанском и английском, что подчеркивает ее универсальность и претензию на широкую аудиторию. Авторы трека – сам Akylas, Orfeas Nonis, TEO.x3 (Theofilos Pouzbouris) и papatanice (Thomas Papathanasis).

Пройдет ли Греция в финал Евровидения 2026

Греция стартует с первого полуфинала 12 мая – и шансы на выход в гранд-финал выглядят очень убедительно. Букмекеры оценивают вероятность квалификации более чем в 90%.

В общем зачете Греция занимает пятое место: шансы на победу — около 7%. Это лучшая букмекерская позиция страны за многие годы и первая реальная надежда на триумф после победного 2005 года, когда Хелена Пападзиу выиграла конкурс с песней My Number One.

Фото: Еurovision.com.

