Сколько хранится посылка на Укрпочте: бесплатный период и когда придется платить

Посылка, которая поступает в отделение Укрпочты, имеет определённый срок хранения, и важно его не пропустить, чтобы не платить лишние деньги или не потерять отправление.

Сколько хранится посылка на Укрпочте бесплатно и за дополнительную оплату

В 2025 году для большинства внутренних посылок на Укрпочте действует следующая схема.

С момента прибытия в отделение посылка бесплатно хранится 5 рабочих дней.

После завершения этих 5 дней начинается платное хранение.

Для отправлений типа Базовый, Приоритетный и Укрпочта Документы стандартный срок хранения составляет 14 календарных дней с момента поступления в отделение.

По желанию отправителя или получателя срок хранения можно продлить до 28 календарных дней, но это нужно оформить письменно и за дополнительную плату.

Это касается стандартных внутренних отправлений, в том числе с наложенным платежом или особыми условиями доставки.

Стоимость платного хранения на Укрпочте зависит от веса и размера отправления, но в среднем составляет около 10–20 гривен за сутки. Поэтому, если забыть о посылке на несколько недель, сумма может заметно увеличиться.

А вот письма с пометками “судебная повестка” или “повестка ТЦК” имеют очень короткий срок хранения: если адресат не забирает их в течение трёх дней после уведомления, они возвращаются отправителю уже на следующий рабочий день.

Сколько дней хранится международная посылка на Укрпочте

Международные отправления (в том числе с AliExpress и Temu) имеют другой режим.

Такие посылки обычно хранятся на Укрпочте до 30 календарных дней после поступления в отделение в Украине. При этом первые 5 рабочих дней — без оплаты.

Если это экспресс-доставка (например, EMS), срок хранения короче — примерно до 14 дней.

При необходимости срок хранения можно продлить до двух месяцев, но также за дополнительную плату и по заявлению получателя.

Важно учитывать, что отсчёт начинается только после прохождения таможни.

Если заказ не забрать в установленный срок, он не остаётся в отделении Укрпочты. В большинстве случаев его возвращают отправителю, при этом может взиматься дополнительная плата за обратную доставку.

Чтобы избежать проблем, стоит пользоваться трекингом Укрпочты, SMS-уведомлениями или мобильным приложением.

Это позволяет точно знать, когда посылка прибыла, и не пропустить бесплатный период хранения.

