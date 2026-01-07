День святого Валентина 2026: праздник, в который влюблен весь мир

День святого Валентина для влюблённых — возможно, один из самых ожидаемых праздников в году, и это легко понять. 14 февраля романтика становится негласным законом, а все чувства — скрытые или тихие — выходят на свет.
Любовь и привязанность принимают форму красных сердец-валентинок, а слова “я тебя люблю” звучат чаще, потому что весь мир ненадолго соглашается с тем, что любовь заслуживает праздника.
Как возникла традиция отмечать День святого Валентина и как празднуют его в разных странах — рассказываем для тебя.
День святого Валентина: дата 2026
День святого Валентина или День всех влюблённых традиционно отмечают 14 февраля, и никакие изменения в церковном календаре не влияют на дату. В 2026 году празднование выпадет на субботу.
История Дня всех влюблённых
По легенде, святой Валентин жил в третьем веке в Римской империи, во времена императора Клавдия II. Тогда империя постоянно воевала, и Клавдий искал способы сделать свою армию сильнее.
Он считал, что неженатые мужчины легче идут на войну: у них нет семейных обязанностей, они более смелые и решительные. Поэтому император издал указ — запретить молодым мужчинам жениться.
Но Валентин, христианский священник с добрым сердцем, не соглашался с таким решением. Он тайно венчал влюблённых солдат, и это делало его героем среди простых людей и врагом для власти.
Валентина бросили в тюрьму, но он нашёл любовь и здесь. Это была дочь тюремщика — молодая девушка, которая была слепой, и имя которой, к сожалению, не сохранилось в истории. Валентин лечил её — и, говорят, что его молитва и любовь сотворили чудо — девушке вернулось зрение.
Со временем Валентин обратил всю семью тюремщика в христианство, но об этом донесли императору. И тот повелел отсечь Валентину голову. По легенде, перед казнью он написал возлюбленной девушке письмо, подписав: Твой Валентин. С тех пор эти несколько слов стали символом любви, которая переживает даже смерть. А день казни святого — 14 февраля — со временем начали отмечать как День всех влюблённых.
Традиции разных стран на День святого Николая
Для Украины День святого Валентина — довольно молодой праздник, которій очень быстро стал популярным. У нас в этот день влюблённые обмениваются милыми мелочами, сувенирами и сердечками-валентинками — иногда с подписью, а иногда таинственными, без имён, чтобы оставить место фантазии.
В Соединённых Штатах в День святого Валентина издавна поздравляют не только любимых, но и друзей, родственников и близких людей. А кондитеры к празднику создают сладости с праздничными пожеланиями.
В Канаде с Днём влюблённых связан довольно интересный обычай. По легенде, именно 14 февраля женщина может первой сделать предложение мужчине. И если он откажется, то рискует получить штраф.
Британцы в День святого Валентина дарят своим половинкам красные розы, а в ответ могут получить яблоко — символ любви и красоты. Но больше всего удивляет другая традиция: британцы с удовольствием отправляют валентинки своим домашним любимцам, особенно собакам и лошадям, которых обожают. Для них даже покупают специальные лакомства в форме сердечек.
А вот в Японии подарки обычно получают мужчины. Особым презентом считается шоколад хонмэй, который дарят только одному, действительно важному мужчине. А ещё ежегодно здесь проходит конкурс на самое громкое признание в любви: участники выходят на сцену и провозглашают свои чувства перед всеми.
Французы отмечают День Валентина с особым шармом. Дарят драгоценности, бижутерию, романтическое бельё, сладости в форме сердец, лотерейные билеты и путешествия для двоих.
В Италии праздник часто называют “сладким днём” и дарят лакомства. Особенно популярны конфеты Baci Perugina — орехи в шоколаде с маленькими записками о любви на разных языках, которые дарят только возлюбленным.
В Германии День святого Валентина имеет ещё и совершенно иной смысл. Здесь его считают покровителем людей с психическими расстройствами, поэтому 14 февраля психиатрические больницы украшают красными лентами.
В Исландии символом праздника всех влюблённых является огонь, поэтому девушки вешают парням на шею украшения-угольки, а те в ответ дарят маленькие камешки. Считается, что настоящий огонь появляется только тогда, когда есть искра.
