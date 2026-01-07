День святого Валентина 2026: свято, у яке закоханий весь світ

День святого Валентина для закоханих — можливо, одне з найбільш очікуваних свят у році, і це легко зрозуміти. 14 лютого романтика стає негласним законом, а всі почуття — приховані чи тихі — виходять на світло.

Любов і приязнь набувають форми червоних сердець-валентинок, а слова “я тебе люблю” звучать частіше, бо весь світ ненадовго погоджується з тим, що любов заслуговує на свято.

Як виникла традиція відзначати День святого Валентина і як святкують його в різних країнах — розповідаємо для тебе.

День святого Валентина: дата 2026

День Святого Валентина або День усіх закоханих традиційно відзначають 14 лютого, і жодні зміни в церковному календарі не впливають на дату. У 2026 році святкування припаде на суботу.

Історія Дня всіх закоханих

За легендою, святий Валентин жив у третьому столітті в Римській імперії, у часи імператора Клавдія II. Тоді імперія постійно воювала, і Клавдій шукав способи зробити свою армію сильнішою.

Він вважав, що неодружені чоловіки легше йдуть на війну: у них немає сімейних обов’язків, вони більш відважні й рішучі. Тому імператор видав указ — заборонити молодим чоловікам одружуватися.

Але Валентин, християнський священник із добрим серцем, не погоджувався з таким рішенням. Він таємно вінчав закоханих солдатів і це робило його героєм серед простих людей і ворогом для влади.

Валентина кинули до в’язниці, але він знайшов любов і тут. То була дочка тюремника — молода дівчина, яка була сліпа, й ім’я якої, на жаль, не збереглося в історії. Валентин лікував її — і, кажуть, що його молитва і любов створили диво — дівчині повернувся зір.

З часом Валентин навернув всю родину тюремника до християнства, але про це донесли імператору. і той звелів відтяти Валентину голову. За легендою, перед стратою він написав коханій дівчині листа, підписавши: Твій Валентин. Відтоді ці кілька слів стали символом любові, яка переживає навіть смерть. А день страти святого — 14 лютого — з часом почали відзначати як День усіх закоханих.

Традиції різних країн на День святого Валентина

Для України День святого Валентина — доволі молоде свято, яке дуже швидко стало популярним. У нас в цей день закохані обмінюються милими дрібницями, сувенірами та сердечками-валентинками — іноді з підписом, а іноді таємничими, без імен, щоб залишити місце для фантазії.

У Сполучених Штатах на День святого Валентина здавна вітають не лише коханих, а й друзів, родичів і близьких людей. А кондитери до свята створюють солодощі зі святковими побажаннями.

У Канаді з Днем закоханих пов’язаний доволі цікавий звичай. За легендою, саме 14 лютого жінка може першою зробити пропозицію чоловікові. І якщо він відмовиться, то ризикує отримати штраф.

Британці на День святого Валентина дарують своїм половинкам червоні троянди, а у відповідь можуть отримати яблуко — символ кохання і краси. Але найбільше дивує інша традиція: британці з задоволенням надсилають валентинки своїм домашнім улюбленцям, особливо собакам і коням, яких обожнюють. Для них навіть купують спеціальні ласощі у формі сердечок.

А от у Японії подарунки зазвичай отримують чоловіки. Особливим презентом вважається шоколад хонмей, який дарують лише одному, справді важливому чоловікові. А ще щороку тут проходить конкурс на найгучніше зізнання в коханні: учасники виходять на сцену і проголошують свої почуття перед усіма.

Французи відзначають День Валентина з особливим шармом. Дарують коштовності, біжутерію, романтичну білизну, солодощі у формі сердець, лотерейні білети й подорожі для двох.

В Італії ж свято часто називають “солодким днем”, і дарують ласощі. Особливо популярні цукерки Baci Perugina — горіхи в шоколаді з маленькими записками про кохання різними мовами, які дарують лише коханим.

У Німеччині ж День святого Валентина має ще й зовсім інший зміст. Тут його вважають покровителем людей із психічними розладами, тому 14 лютого психіатричні лікарні прикрашають червоними стрічками.

В Ісландії символом свята усіх закоханих є вогонь, тому дівчата вішають хлопцям на шию прикраси-вуглики, а ті у відповідь дарують маленькі камінці. Вважається, що справжній вогонь з’являється лише тоді, коли є іскра.

