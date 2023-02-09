Свята

Як тобі влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина? Ось кілька порад

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 13:30
романтичний вечір на День Святого Валентина
Фото: Unsplash

Більше новин
Землетрус: що робити та причини його утворення
Що спричиняє землетруси та як від них врятуватися — покрокова інструкція
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Перша допомога тварині при переломі, опіках та інших ситуаціях
Перелом, опіки чи отруєння: як надати першу допомогу тварині у надзвичайній ситуації
Землетрус в Україні
А тепер мовою науки. Чи чекати землетрусів в Україні та коли
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що подарувати чоловікові на День закоханих: популярні ідеї
Думаєш, чим здивувати коханого? Розповідаємо, що подарувати чоловіку на 14 лютого
Подарунки
Що подарувати на 14 лютого хлопцю: ідеї яскравих подарунків на будь-який бюджет
Картинки з Днем Святого Валентина: добірка найкращих картинок до 14 лютого
Як обійми та поцілунки: ніжні й теплі привітання в картинках із Днем Святого Валентина
коли день святого валентина 2023
А тобі Купідон уже вистрілив у серце? День Святого Валентина: дата, історія та традиції

Відео
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023

У контрнаступ хочуть навіть поранені! Бойовий дух армійців на Херсонському напрямку вражає
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиція на столі перемовин — Подоляк про надання Україні винищувачів
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Запоріжжя обстріли
Незламне Запоріжжя: жахливі спогади жителів про новорічний обстріл міста
0:03:29
Вугледар новини
У місті пошкоджено 100% будинків: у Вугледарі досі живуть діти
0:04:54
Як люди зі зруйнованого будинку в Дніпрі можуть отримати компенсацію
Збирають залишки речей та розраховують на компенсацію — як прощаються з домівкою мешканці зруйнованого будинку в Дніпрі
0:03:22
Одеса відключення світла
Буде гірше? Як Одеса виживає без світла
0:00:00
Тривожна валіза
Що покласти в тривожну валізу: аптечка, речі, документи
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
Від ворожих човнів лишилися лише рятувальні круги: яка ситуація у Чорному морі
0:03:22
У Сирії жінка народила під час землетрусу: що з дитиною
У Сирії жінка народила під час землетрусу: в якому стані маля
Більше відео
Укрпошта
Читати далі
Воїни світла, воїни добра: Укрпошта відкрила передпродаж нову марку
Капусняк
Читати далі
Кисло й смачно! Як приготувати український капусняк — покроковий рецепт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь