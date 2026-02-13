Стиль життя Здоров'я та краса
Ексклюзив

Fashion-інфлюенсерка Ірина Адоніна про ідеальний образ на 14 лютого та власний стиль поза романтичними кліше

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Лютого 2026, 12:30 9 хв.
ірина адоніна
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь