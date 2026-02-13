Fashion-інфлюенсерка Ірина Адоніна про ідеальний образ на 14 лютого та власний стиль поза романтичними кліше

Напередодні 14 лютого питання святкового образу знову виходить на перший план — незалежно від того, чи це романтична вечеря, зустріч із подругами або звичайний день із бажанням додати собі настрою.

Спеціально для нашого медіа fashion-інфлюенсерка Ірина Адоніна поділилася власними порадами, як виглядати стильно, навіть якщо формат святкування невідомий до останнього, які українські бренди варто розглянути та які деталі допомагають створити святковий вайб без очевидних кліше. Вона також розповіла про текстури, силуети й помилки, які можуть зіпсувати образ у День закоханих.

14 лютого без перевантаження: fashion-інфлюенсерка Ірина Адоніна про текстури, кольори та деталі святкового образу

Як виглядати стильно 14 лютого, якщо формат святкування невідомий до останнього — які 2–3 «план Б» образи працюють завжди?

Насправді спершу хочу сказати про тренд, який останнім часом активно набирає популярності в соцмережах, особливо в Instagram. Завдяки цьому з’явилося поняття Galentine’s Day — його святкують 13 лютого. Це день, коли подружки збираються разом: на дівич-вечір, бранч чи просто теплу зустріч без чоловіків. І фішка цього свята не просто в тому, щоб «посидіти», а в тому, щоб відсвяткувати жіночу дружбу, підтримку, близькість і любов — ту, про яку часто забувають на фоні романтичних стосунків. Це про self-love, про вміння цінувати своє коло, своїх людей і ті стосунки, які тримають тебе в ресурсі.

Це дуже класний і теплий тренд, про який зараз багато говорять. І справді це ідеальна альтернатива класичному Дню закоханих — особливо якщо ти не в парі або просто хочеш провести цей час із подругами, у комфорті, без очікувань, без порівнянь і без жодного тиску.

Що ж вдягнути на День закоханих? Я, по-перше, вважаю, що кожне свято — це неформальне свято, яке повинно приносити тільки задоволення і позитивні емоції. Тому в першу чергу треба вміти балувати себе і вдягатися так, як нам подобається, щоб відчувати себе бажаними і гарними. Ми всі знаємо, що важливо, що ми вдягаємо, але найголовніше — це те, як ми себе почуваємо і як ми несемо цей одяг на собі.

Тому передусім треба звернути увагу на ті речі, які давно хотілося вдягнути, але не було якогось приводу, щоб вони не залежувалися в гардеробі. Речі повинні працювати на нас.

У моєму випадку це завжди сукні. Я обожнюю червоні плаття різних відтінків. Я завжди відчуваю себе жіночною в сукні, тому їх і обираю. Мені дуже подобається на це свято бачити жіночі лінії — це може бути відкрите декольте або відкрита спина, але, звичайно, так, щоб це не було всупереч здоровʼю і щоб ми потім не намагалися якось себе підліковувати після цього свята. Перш за все треба думати не про красу, а про комфорт і відчуття, і вже потім про те, щоб це підкреслювало лінії.

По-друге, це може бути комбінезон. Вони теж чудово і святково виглядають. Навіть якщо це закритий комбінезон у форматі штанів — він завжди виглядає більш зібрано і «по-святковому», ніж просто окремі речі.

Також я дуже люблю блузки. Для мене блузка та мереживо — це завжди про свято.

Які українські бренди ви радите розглянути для образів на 14 лютого (одяг/білизна/аксесуари) і чому саме вони?

Для святкового образу на 14 лютого варто звернути увагу на українські бренди, які пропонують стильні, жіночні та актуальні речі. Umahanova відома своїми святковими сукнями, які виглядають елегантно і жіночно. Gasanova створює витончені силуети для особливих виходів, а J’amemme пропонує виразні романтичні образи, які легко адаптувати під різні формати — від вечері до прогулянки. Tone як новий український бренд у сезоні 2026 відшиває сукні й образи, що чудово працюють саме для особливих дат. Особливої уваги варта колекція суконь від Катерини Рутман — вона вирізняється ніжними фасонами, витонченим кроєм та сучасним поглядом на романтичний стиль. Її сукні чудово доповнять святковий лук, додаючи йому емоційної глибини та жіночності. FROLOV та його характерний візуальний стиль, у якому центральним елементом є символ серця особливо вартий уваги, щоб зробити образ більш драматичним і святковим. Також варто звернути увагу на Santa, яка пропонує сучасні сукні та романтичні образи з ніжним декором, що створюють святковий і жіночний вайб.

Цього року багато українських марок підготували тематичні пропозиції до Дня святого Валентина, представляючи капсули та лінійки, де переважають романтичні відтінки, волани і ніжний декор, а частина колекцій акцентує на впевненості і виразності жіночого «я» в одязі — наприклад, бренд Cultnaked випустив дроп, що транслює впевненість у собі та задоволення від власного стилю у святковому контексті. Окрім класичних брендів, варто поглянути і на 25 Union, де напередодні 14 лютого з’явилися святкові пропозиції суконь та образів різних силуетів і кольорів, що підходять як для романтичної вечері, так і для більш неформальних святкувань.

Українські бренди цього сезону пропонують широкий спектр стилів, від романтичних і ніжних до виразних і сучасних, що дає змогу створити святковий та персональний образ саме для 14 лютого.

Що ви обираєте для себе на 14 лютого: який ваш особистий “ідеальний” образ і що в ньому ключове?

Цього року 14 лютого я буду знаходитись на Budapest Fashion Week, і це свято не буде для мене в класичному романтичному контексті. Я буду постити свої образи не як Valentine’s Day, а саме в контексті Budapest Central European Fashion Week.

Але якщо говорити загалом, я кожного року обирала різні сукні, і майже всі вони були в червоних кольорах, тому що для мене це свято пристрасті і кохання. Я дуже люблю червоний колір, він мене надихає, заряджає енергією і добре пасує до мого кольоротипу.

Якби я йшла на побачення зі своїм чоловіком, я б обовʼязково вдягнула сукню з красивим декольте, або з розрізом на ніжці, або з відкритою спиною.

Чи обов’язково образ на 14 лютого має бути в рожево-червоних відтінках? Які кольори виглядають так само “романтично”, але нестандартно?

Я не вважаю, що образ на 14 лютого обов’язково має бути тільки в рожево-червоних кольорах. Так, це класична асоціація з Днем закоханих, але романтичний настрій можна створити не лише кольором, а й силуетом, тканиною і тим, як людина почувається в цьому образі..

Світлі тони біля обличчя, поєднання блакитного з коричневим або бордового з блакитним — це все має дуже гарний вигляд. Також у нас зараз модний колір — олива. Її теж можна міксувати і з бордовим, і з блакитним, і з рожевим — це дуже красиво виглядає.

Хочеться, щоб уже 14 лютого попри сніг і холод відчувалася весна і жіночність, яка з кожним сезоном буде розкриватися все більше і більше.

Які текстури й матеріали найкраще працюють для «святкового» вайбу: сатин, шкіра, твід, трикотаж, прозорі тканини — що і з чим поєднувати?

Якщо паєтки в мене асоціюються з Новим роком, то до Дня закоханих мені більше подобається легкий шовк, який можна комбінувати з жакетами чоловічого крою, або оксамит. Оксамит — це така тканина, яка іноді може виглядати трохи театрально, але, мені здається, що саме на 14 лютого його глибина може максимально налаштувати на романтичний стан.

Оксамит дуже красиво виглядає на фотографіях, або просто на вечері. Наприклад, якщо це оксамитова сукня з довгими рукавичками, то образ буде виглядати неймовірно елегантно і святково. Це може бути дуже гарна ідея, якщо святкувати не в ресторані, а, наприклад, у театрі: запросити свою половинку, вдягнути гарну сукню, зробити собі такий культурний, красивий вечір із келихом ігристого в антракті.

Як додати «настрій свята» без кліше (серця, надписи, очевидний декор): які деталі роблять образ особливим?

Я взагалі за деталі не тільки в образах, але й у житті, це знають всі мої знайомі. Для мене 14 лютого — це не про червоні серця, а про те, щоб ще раз нагадати, що ми любимо одне одного і що наше життя — це люди. Любов може бути не тільки до чоловіка чи жінки, а й до матері, батька, дітей, близьких.

Я завжди на 14 лютого вітаю всіх своїх близьких. Замовляю торт додому, щоб підсолодити життя і нагадати родині, як сильно я їх люблю. Завжди вітаю маму, брата, надсилаю мамі квіти. Часто залишаю маленькі надписи на липких листочках у ванній або на холодильнику і коли мій чоловік прокидається, перше, що він бачить — якесь привітання або приємні слова. Усе для того, щоб у такий звичайний день, коли життя несеться як вирій подій, трошки зупинитися і просто звернути увагу на маленькі, але такі важливі деталі, які наповнюють наше життя сенсом і теплом.

Які речі найчастіше псують образ на 14 лютого, і як це швидко виправити?

Для мене найчастіше образ псує макіяж. Дуже часто він буває перенавантажений. Я більше за натуральний, навіть якщо це червоні губи. На 14 лютого всі люблять червону помаду, але з нею треба бути дуже обережними, щоб образ не виглядав вульгарно.

Окрім того, це панчохи або колготки з несумісним декором: сердечка, лапки, візерунки. Вони можуть бути красиві самі по собі, але в образі часто його перевантажують і вбивають стиль. Якщо вже обирати мереживні або декоративні панчохи, то потрібно дуже уважно дивитися на весь образ загалом, щоб головна річ, сукня або костюм, залишалася головною, а не губилася серед деталей.

