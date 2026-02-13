Fashion-инфлюэнсерша Ирина Адонина об идеальном образе на 14 февраля и собственном стиле вне романтических клише

Накануне 14 февраля вопрос праздничного образа снова выходит на первый план — независимо от того, это романтический ужин, встреча с подругами или обычный день с желанием добавить себе настроение.

Специально для нашего медиа fashion-инфлюэнсерша Ирина Адонина поделилась собственными советами, как выглядеть стильно, даже если формат празднования неизвестен до последнего, какие украинские бренды стоит рассмотреть и какие детали помогают создать праздничный вайб. Она также рассказала о текстурах, силуэтах и ​​ошибках, которые могут испортить образ в День влюбленных.

14 февраля без перегрузки: fashion-инфлюэнсер Ирина Адонина о текстурах, цветах и ​​деталях праздничного образа

Как выглядеть стильно 14 февраля, если формат празднования неизвестен до последнего — какие 2–3 «план Б» образа работают всегда?

На самом деле сначала хочу сказать о тренде, который в последнее время активно набирает популярность в соцсетях, особенно в Instagram. Благодаря этому появилось понятие Galentine’s Day – его празднуют 13 февраля. Это день, когда подружки собираются вместе: на девичник, бранч или просто теплую встречу без мужчин. И фишка этого праздника не просто в том, чтобы посидеть, а в том, чтобы отпраздновать женскую дружбу, поддержку, близость и любовь — ту, о которой часто забывают на фоне романтических отношений. Это о self-love, об умении ценить свой круг, своих людей и те отношения, которые держат тебя в ресурсе.

Это очень классный и теплый тренд, о котором сейчас много говорят. И действительно, это идеальная альтернатива классическому Дню влюбленных — особенно если ты не в паре или просто хочешь провести это время с подругами, в комфорте, без ожиданий, без сравнений и без давления.

Что же надеть на День влюбленных? Я, во-первых, считаю, что каждый праздник — это неформальный праздник, который должен доставлять только удовольствие и положительные эмоции. Поэтому в первую очередь нужно уметь баловать себя и одеваться так, как нам нравится, чтобы чувствовать себя желанными и красивыми. Мы все знаем, что важно, что мы одеваем, но самое главное – это то, как мы себя чувствуем и как мы несем эту одежду на себе.

Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на те вещи, которые давно хотелось надеть, но не было повода, чтобы они не залеживались в гардеробе. Вещи должны работать на нас.

В моем случае это всегда платья. Я обожаю красные платья разных оттенков. Я всегда чувствую себя женственной в платье, поэтому их и выбираю. Мне очень нравится этот праздник видеть женские линии — это может быть открытое декольте или открытая спина, но, конечно, так, чтобы это не было вопреки здоровью и чтобы мы потом не пытались как-то себя подлечивать после этого праздника. Прежде всего нужно думать не о красоте, а о комфорте и ощущениях, и уже потом о том, чтобы это подчеркивало линии.

Во-вторых, это может быть комбинезон. Они тоже прекрасно и празднично смотрятся. Даже если это закрытый комбинезон в формате брюк — он всегда выглядит более собранно и «празднично», чем просто отдельные вещи.

Также я очень люблю блузки. Для меня блузка и кружево – это всегда о празднике.

Какие украинские бренды вы советуете рассмотреть для образов на 14 февраля (одежда/белье/аксессуары) и почему именно они?

Для праздничного образа на 14 февраля стоит обратить внимание на украинские бренды, предлагающие стильные, женственные и актуальные вещи. Umahanova известна своими праздничными платьями, которые смотрятся элегантно и женственно. Gasanova создает изящные силуэты для особых выходов, а J’amemme предлагает выразительные романтические образы, которые легко адаптировать под разные форматы – от ужина до прогулки. Tone как новый украинский бренд в сезоне 2026 отшивает платья и образы, отлично работающие именно для особых дат. Особое внимание стоит коллекция платьев от Екатерины Рутман — она отличается нежными фасонами, изящным кроем и современным взглядом на романтический стиль. Ее платья прекрасно дополнят праздничный лук, придавая ему эмоциональную глубину и женственность. FROLOV и его характерный визуальный стиль, в котором центральным элементом является символ сердца, особенно достойный внимания, чтобы сделать образ более драматичным и праздничным. Также стоит обратить внимание на Santa, которая предлагает современные платья и романтические образы с нежным декором, создающими праздничный и женственный вайб.

В этом году многие украинские марки подготовили тематические предложения ко Дню святого Валентина, представляя капсулы и линейки, где преобладают романтические оттенки, воланы и нежный декор, а часть коллекций акцентирует на уверенности и выразительности женского «я» в одежде. уверенность в себе и удовлетворение собственного стиля в праздничном контексте. Кроме классических брендов, стоит посмотреть и на 25 Union, где в канун 14 февраля появились праздничные предложения платьев и образов различных силуэтов и цветов, подходящих как для романтического ужина, так и для более неформальных празднований.

Украинские бренды этого сезона предлагают широкий спектр стилей, от романтических и нежных до выразительных и современных, что позволяет создать праздничный и персональный образ именно для 14 февраля.

Что вы выбираете для себя на 14 февраля: какой ваш личный “идеальный” образ и что в нем ключевое?

В этом году 14 февраля я буду находиться на Budapest Fashion Week, и этот праздник не будет для меня в классическом романтическом контексте. Я буду поститься свои образы не как Valentine’s Day, а именно в контексте Budapest Central European Fashion Week.

Но если говорить в общем, я каждый год выбирала разные платья, и почти все они были в красных цветах, потому что для меня это праздник страсти и любви. Я очень люблю красный цвет, он меня вдохновляет, заряжает энергией и хорошо подходит моему цветотипу.

Если бы я шла на свидание со своим мужем, я бы обязательно надела платье с красивым декольте, или с разрезом на ножке, или с открытой спиной.

Обязательно ли образ на 14 февраля должен быть в розово-красных оттенках? Какие цвета выглядят так же романтично, но нестандартно?

Я не считаю, что образ на 14 февраля обязательно должен быть только в розово-красных цветах. Да, это классическая ассоциация с Днем влюбленных, но романтическое настроение можно создать не только цветом, но и силуэтом, тканью и тем, как человек чувствует себя в этом образе.

Светлые тона у лица, сочетание голубого с коричневым или бордового с голубым — это все выглядит очень красиво. Также у нас сейчас модный цвет – масло. Ее тоже можно миксовать и с бордовым, и с голубым, и с розовым – это очень красиво смотрится.

Хочется, чтобы уже 14 февраля, несмотря на снег и холод, чувствовалась весна и женственность, которая с каждым сезоном будет раскрываться все больше и больше.

Какие текстуры и материалы лучше всего работают для «праздничного» вайба: сатин, кожа, твид, трикотаж, прозрачные ткани — что и с чем совмещать?

Если паетки у меня ассоциируются с Новым годом, то ко Дню влюбленных мне больше нравится легкий шелк, который можно комбинировать с жакетами мужского кроя, или бархат. Бархат — это такая ткань, которая иногда может выглядеть немного театрально, но мне кажется, что именно на 14 февраля его глубина может максимально настроить на романтическое состояние.

Бархат очень красиво смотрится на фотографиях, или просто на ужине. К примеру, если это бархатное платье с длинными перчатками, то образ будет выглядеть невероятно элегантно и празднично. Это может быть очень хорошая идея, если праздновать не в ресторане, а, например, в театре: пригласить свою половинку, надеть красивое платье, сделать себе такой культурный, красивый вечер с бокалом игристого в антракте.

Как добавить «настроение праздника» без клише (сердца, надписи, очевидный декор): какие детали делают образ особенным?

Я вообще за детали не только в образах, но и в жизни, это знают все мои знакомые. Для меня 14 февраля – это не о красных сердцах, а о том, чтобы еще раз напомнить, что мы любим друг друга и что наша жизнь – это люди. Любовь может быть не только к мужчине или женщине, но и к матери, отцу, детям, близким.

Я всегда на 14 февраля поздравляю всех своих близких. Заказываю торт домой, чтобы подсластить жизнь и напомнить семье, как я их люблю. Всегда поздравляю маму, брат, присылаю маме цветы. Часто оставляю маленькие надписи на липких листочках в ванной или на холодильнике и когда мой муж просыпается, первое, что он видит – какое-нибудь поздравление или приятные слова. Все для того, чтобы в такой обычный день, когда жизнь несется как теплые края событий, немного остановиться и просто обратить внимание на маленькие, но такие важные детали, которые наполняют нашу жизнь смыслом и теплом.

Какие вещи чаще всего портят образ на 14 февраля, и как это быстро исправить?

Для меня чаще всего образ портит макияж. Очень часто он бывает перегружен. Я больше натурального, даже если это красные губы. На 14 февраля все любят красную помаду, но с ней нужно быть очень осторожными, чтобы образ не выглядел пошло.

Кроме того, это чулки или колготки с несовместимым декором: сердечки, кавычки, узоры. Они могут быть красивы сами по себе, но в образе часто его перегружают и умерщвляют стиль. Если уж выбирать кружевные или декоративные чулки, то нужно очень внимательно смотреть на весь образ в целом, чтобы главная вещь, платье или костюм оставалась главной, а не терялась среди деталей.

Раньше мы писали, как сделать валентинки на День святого Валентина – читай в материале пошаговую инструкцию по изготовлению прекрасных валентинок.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!