Как сделать валентинки на 14 февраля: самые искренние поздравления, изготовленные своими руками

На 14 февраля, День святого Валентина, есть давняя традиция дарить небольшие открытки-сердца — валентинки. Внутри обычно пишут что-то приятное и особенное. В нашем материале мы расскажем, как сделать валентинки своими руками и что понадобится.

Валентинки своими руками: креативные идеи

Чаще всего дети в школе дарят друг другу много валентинок. В магазинах уже давно есть праздничный ассортимент, однако надписи в открытках могут не подойти по контексту. Или у детей столько претендентов на открытки, что дешевле сделать их своими руками.

К тому же получить валентинку, созданную только для тебя и в одном экземпляре, гораздо приятнее, чем напечатанную из магазина. Вот несколько идей и примеров, как сделать валентинки своими руками просто и быстро.

Как сделать валентинку из картона

Чтобы сделать классическую бумажную валентинку, понадобится красная плотная бумага или картон и ножницы.

Вырежи из картона или бумаги сердце, а на обратной стороне напиши поздравление. Если красной бумаги нет, можно сделать валентинку из белой, а затем разрисовать акварельными красками, карандашами или фломастерами.

Как сделать объемную валентинку

Открывающаяся валентинка делается тоже несложно. Согни пополам лист бумаги, начерти половинку контура сердца. Вырежь ножницами по контуру, чтобы получить валентинку.

Также можно вырезать несколько сердечек разных размеров и наклеить друг на друга, чтобы получить многослойную валентинку.

А еще ты можешь сделать патриотическую валентинку — в сине-желтых цветах. Такие валентинки можно отправить ВСУ, чтобы и у наших военных был маленький праздник.

Вот инструкция, как сделать объемную валентинку:

Валентинки-открытки: как сделать

А еще обрати внимание на валентинки-открытки, например:

Как сделать валентинку из ниток

Валентинку можно сделать из красных и розовых нитей. Для этого нужно вырезать из картона контур сердца, внутри его сделать пустым. А потом по кругу обмотать ниточками, чтобы получилось объемное сердце.

А вот мастер-класс по изготовлению валентинок:

