Фотозона на День святого Валентина: интересные идеи оформления

Надоели традиционные сердечки и шарики на праздник влюбленных? Понимаем, ведь этот праздник заходит к нам только один раз и должен быть особенным.

Фотозона на День святого Валентина и фотографии возле нее будут радовать тебя и твоего партнера весь следующий год, а фотографироваться у однотипной локации — такая перспектива. Поэтому лови подборку креативных идей фотозоны в День святого Валентина от Вікон.

Идеи для фотозоны на День влюбленных

Список идей не ограничивается этими предложениями, ты можешь усовершенствовать эти идеи на день влюбленных индивидуальными пожеланиями и креативом. Главное, помни: важно, чтобы вам надолго запомнился этот день.

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Тематическая фотозона на основе твоего любимого фильма или сериала

У каждой пары есть тот самый фильм или сериал, который впал в душу, или просто имеющий особое значение. Попробуй устроить необычную локацию по его мотивам. Понимаем — это отход от традиций со стандартными цветами и сердцами, однако это ваш праздник и имеете право сделать его под себя.

Представь себя и своего любимого(-ую) на месте Джека и Розы на корме Титаника или в костюмах персонажей вашего любимого Человека-паука — простор для фантазии огромный.

Как оформить фотозону на День влюбленных в твоих любимых цветах

Хочешь оставить сердечки и шарики, но надоел красный и розовый? Не волнуйся, почему бы тебе просто не выбрать другой цвет? Если твоя половинка любит сиреневый, но ненавидит розовый, можешь просто оформить фотозону на День влюбленных в этих тонах. Уходи от стереотипов о цветах любви, у всех влюбленных они свои!

Если тебе станет сложно найти сердечки нужного цвета, сделай их самостоятельно из картона или цветной бумаги. Все остальное – в рамках твоей фантазии.

Фотозона в тематике жвачки Love is

Помнишь жвачки с наклейками, которые каждый раз предлагали разные толкования любви? Если у тебя случайно остались эти наклейки, можешь воспроизвести свою фотозону в виде аналогичной декорации, а вместо мультяшных влюбленных подставить себя и свою половинку.

Сюжетов этих жвачек очень много, если никогда не коллекционировал(а) — можешь найти множество в интернете и те, которая привлекла внимание.

Фотозона из газетных и журнальных вырезок

Для этого тебе понадобится немного больше времени на подготовку. Попробуй найти как можно больше газет или журналов, так или иначе писавших о любви на своих страницах. Это могут быть глянцевые издания или даже случайные упоминания о любви на страницах газет.

Вырежь необходимые страницы, приклей их к своей декорации таким образом, чтобы на всех из них присутствовала тема любви – и фотозона на День святого Валентина готова. Дополнительно можешь украсить другим декором, который считаешь нужным.

Идея фотозоны под профессию твоего(-ей) партнера(-ши)

Если у твоего любимого человека интересная профессия, не стесняйся подчеркнуть это в фотозоне. Для машиниста поезда можешь сделать локацию в виде вагона с характерными звуками, чтобы видео были максимально подлинными, а для химика – альтернативу мини-лаборатории с пробирками и субстанциями разных цветов.

Иногда люди нуждаются в одобрении за то, что они делают каждый день, и фотозона на День святого Валентина является поводом сказать, каким важным делом они занимаются.

Фотозона в День влюбленных — отличный повод не только признаться в любви, но и создать незабываемые впечатления на последующие годы. Пользуйся ими, чтобы сделать ваши чувства сильнее.

Мы рассказывали о том, как поздравить любимых с Днем святого Валентина, воспользуйся этими советами и ты.

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