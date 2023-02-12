“Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання…” Поздравления с Днем Святого Валентина

В темные времена, когда беда пытается охватить весь мир, важно сохранять в себе светлые чувства. Одним из самых мощных не зря считают любовь, которой посвящают поэзию и прозу, а также особый день — День Святого Валентина.
Но, к сожалению, не все умеют выразить те страстные чувства, которые скрылись от холода внешнего мира. Что тогда делать в такой особый день и когда так хочется сказать о любви?
Не беспокойся, Вікна подобрали для тебя несколько простых и одновременно уместных поздравлений с Днем Святого Валентина. А также не забыли о вечных классиках, которых ты всегда можешь процитировать своей любви.
Если ты вдруг чувствуешь, что болеешь,
Ведешь себя, словно дурачишься,
Нет сил спать, есть или умываться,
Знай — тебе повезло влюбляться!
Кто любит — тот побеждает,
Верующий и горящий душой
Сойдется с мечтой своей!
С Днем Святого Валентина!
Люди любят и целуют,
Всем сердца свои даруют.
Влюбится сегодня чудесно —
Сегодня это будет уместно!
Стоят веками звездыНедвижно в небесахИ друг на друга смотрятС тоской любви в глазах.И говорят друг с другомТем чудным языком,Что никакому в миреЛингвисту не знаком.Но я разгадал его тайны,И мне не забыть тот язык:Грамматикой служил мнеЛюбимой нежный лик.
Трудами изнурен, хочу уснуть,Блаженный отдых обрести в постели.Но только лягу, вновь пускаюсь в путь —В своих мечтах — к одной и той же цели.Мои мечты и чувства в сотый разИдут к тебе дорогой пилигрима,И, не смыкая утомленных глаз,Я вижу тьму, что и слепому зрима.Усердным взором сердца и умаВо тьме тебя ищу, лишенный зренья.И кажется великолепной тьма,Когда в нее ты входишь светлой тенью.Мне от любви покоя не найти.И днем и ночью — я всегда в пути.
Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Розе и не умирал в глубинах Атлантического океана, то предлагаем тебе несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!
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