Искренняя, вечная и вдохновляющая: фильмы о любви, которые тебе стоит посмотреть

Холодная зима может стать теплее, если россияне наконец-то уйдут с нашей земли. И если ты будешь смотреть фильмы о любви.

Ведь романтика в кинолентах — это вечная тема! Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Роуз и не умирал в глубинах Атлантического океана, то предлагаем несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!

Фильмы о любви

Редакция Вікна-новини поделилась своими любимыми фильмами о любви, среди которых — культовые и малоизвестные ленты.

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Реальная любовь

Реальная любовь — это романтическая комедия, ставшая режиссерским дебютом сценариста Ричарда Кертиса. Лента наполнена не только любовными чувствами, но и рождественским настроением, магическим чудом и верой в прекрасное.

Сюжет состоит из девяти историй, развивающихся параллельно. Действие фильма происходит в конце 2003 года, за пять недель до Рождества. Кульминация всех сюжетов приходится на Рождество, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей.

Основной смысл и основная фраза фильма: “На самом деле любовь есть повсюду”

До встречи с тобой

Американский романтический фильм режиссера Теа Шеррок До встречи с тобой был создан по мотиву одноименного романа Джоджо Моес.

Лента рассказывает о любви двух людей: богача, который в результате одного случая потерял трудоспособность и приобрел инвалидность, и девушки, которую наняли для мужчины в колесном кресле.

Луизу Кларк и Уильяма Трейнора сыграли Эмилия Кларк и Сэм Клафлин соответственно. Лента точно не оставит никого безразличным.

Жена путешественника во времени

Это романтическая экранизация одноименного романа Одри Ниффенеггера. Режиссером сериала стал Стивен Моффат, а главные роли в сериале исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли.

Лента рассказывает о супружеской паре: библиотекаре Генри Детембле и его жене Клер Эбшир, художнице, делающей скульптуры из бумаги. Генри болен редким генетическим заболеванием — хрононедостаточностью, что заставляет его невольно путешествовать во времени.

Когда 20-летняя Клэр встречает 28-летнего Генри в библиотеке Ньюберри в 1991 году, он ее никогда раньше не видел, хотя она знала его большую часть своей жизни.

Пурпурные сердца

Этот романтический фильм создан для Netflix, а на экраны вышел в конце июля 2022 года. Фильм основан на одноименном романе Тесс Уэйкфилд.

Лента повествует о любви двух совершенно непохожих людей — певицы Кэсси и морского пехотинца Люка. История доказывает, что даже брак по расчету потом может перерасти в несколько значительно больше.

Главные роли сыграли София Карсон и Николас Галицин.

Любимый из будущего

Путешествия во времени и любовь — вот что любят зрители. Британская романтическая комедия 2013 года именно об этом: сюжет вращается вокруг путешествий во времени, когда молодой человек пытается изменить свое прошлое, чтобы иметь лучшее будущее.

Главный герой Тим не может изменить историю, но он стремится изменить то, что происходило в его жизни. Не загонит ли это мужчину в тупик?

Автором сценария и режиссером стал Ричард Кертис. Главные роллы исполнили: Доналл Глисон, Рэйчел Макадамс и Билл Наи.

Вечное сияние чистого разума

Вечное сияние чистого разума является американской полуфантастической драмой Мишеля Гондри. Фильм получил Оскара за лучший оригинальный сценарий.

Сюжет рассказывает об истории любви, которая рождается снова и снова, несмотря на попытки забыть друг друга в буквальном смысле этого слова. Главные герои Джоэл и Клементина — олицетворение настоящих чувств, способных выжить даже тогда, когда их пытаются уничтожить посторонние лица.

В главных ролях сыграли Джим Кэрри и Кейт Уинслет.

Скрытая красота

Это драматический американский фильм, рассказывающий историю красавчика и успешного бизнесмена Говарда Инлета, роль которого сыграл талантливый Уилл Смит.

Его жизнь была сказкой до одной личной трагедии. С помощью друзей мужчина пытается вернуться к привычной жизни, но что-то снова идет не так. Что ждет дальше главного героя — узнать можно только после просмотра фильма.

Любовник леди Чаттерлей

Любовник леди Чаттерлей — это самый известный роман английского писателя Дэвида Лоуренса. У этой романтической истории было семь экранизаций, последней из которых стал фильм 2015 года от BBC. В главных ролях фильма сыграли Голлидей Грейнджер, Ричард Мэдден и Джеймс Нортон.

История рассказывает о любви двух людей из разных социальных классов — аристократки и охранника ее имения.

Рождение звезды

Рождение звезды — это американский музыкальный драматический фильм 2018 года, продюсером и режиссером которого стал Брэдли Купер.

Главные роли сыграли Брэдли Купер (Джексон Мэйн) и Леди Гага (Эли). Фильм рассказывает о музыканте-пьянице Джексона Мэйна, который встречается и влюбляется в молодую певицу Эли.

Ла-Ла-Ленд

Американский драмедийный фильм-мюзикл, снятый Дамьеном Шазелем, рассказывает об искренней любви двух людей — джазового пианиста и молодой актрисы, встречающихся на пути к собственным мечтам.

Лента так названа из-за ссылки на эвфемизм, обозначающий человека, полностью оторванного от реальности.

Лента назвала лучшей работой 2016 года.

Віддана/Феликс Австрия

Фильм украинского производства снят по мотивам романа Софии Андрухович Феликс Австрия.

События фильма разворачиваются в XIX веке в австро-венгерской Украине в городе Станиславов. Фильм стал полнометражным дебютом для его режиссера Кристины Сиволап. В главных ролях — Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий.

Лозунг фильма: Каждый получает то, что хочет. Каждый имеет такую любовь, к которой стремится.

Дневник памяти

Романтическая драма снята по сюжету одноименного романа Николаса Спаркса, рассказывает о любви деревенского парня и девушки из города. Помехой для молодых чувств стоят родители девушки, которые стремятся, чтобы их дочь училась в городе.

Годы проходят, молодые люди забывают друг о друге. Но случайная встреча снова меняет их жизни.

Письма к Джульетте

Романтическая драма 2010 года с Амандой Сейфрид в главной роли рассказывает о журналистке Софи и ее жизни.

Пытаясь помочь случайной знакомой, Софи обретает и собственную любовь. Но, чтобы дойти до нее, стоит пройти много испытаний.

Век Адалин

Американская фантастическая романтическая драма рассказывает о жизни женщины, которая на протяжении многих лет остается молодой и не стареет.

Ее привычная жизнь может изменить любовь. Но кто бы мог подумать, что ее избранник уже когда-нибудь появлялся в жизни женщины.

Главную роль в фильме исполнила Блейк Лайвли.

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