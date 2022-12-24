Щире, вічне та натхненне: фільми про кохання, які тобі варто подивитися

Холодна зима може стати теплішою, якщо росіяни нарешті підуть з нашої землі. І якщо ти дивитимешся фільми про кохання.

Адже романтика у кінострічках — це вічна тема! Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, аби він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, то пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!

Фільми про кохання

Редакція Вікна-новини поділилася своїми улюбленими фільмами про кохання, серед яких — культові та ще маловідомі стрічки.

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Реальне кохання

Реальне кохання — це романтична комедія, яка стала режисерським дебютом сценариста Річарда Кертіса. Стрічка сповнена не лише любовними почуттями, а й різдвяним настроєм та магічним почуттям дива та віри в прекрасне.

Сюжет складається з дев’яти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за 5 тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів припадає на святвечір, коли дія фільму химерним чином переплітає між собою всіх персонажів.

Основний сенс і основна фраза фільму: “Насправді любов є всюди”

До зустрічі з тобою

Американський романтичний фільм режисера Теа Шеррок До зустрічі з тобою був створений за мотивом однойменного книжкового роману Джоджо Моєс.

Стрічка розповідає про кохання двох людей: багатія, що внаслідок одного випадку втратив працездатність та набув інвалідності та дівчини, яку найняла для чоловіка в кріслі колісному.

Луїзу Кларк та Вільяма Трейнора зіграли Емілія Кларк та Сем Клафлін відповідно. Стрічка точно не залишить нікого байдужим.

Дружина мандрівника у часі

Це романтична екранізація однойменного роману Одрі Ніффенеггер. Режисером серіалу став Стівен Моффат, а головні ролі у серіалі виконали Тео Джеймс та Роуз Леслі.

Стрічка розповідає про подружжя бібліотекаря Генрі Детембле і його дружину Клер Ебшир, художницю, що робить скульптури з паперу. Генрі хворий рідкісним генетичним захворюванням — хрононедостатністю, що змушує його мимоволі подорожувати в часі.

Коли 20-річна Клер зустрічає 28-річного Генрі в бібліотеці Ньюберрі у 1991 році, він її ніколи раніше не бачив, хоча вона знала його більшу частину свого життя.

Пурпурові серця

Цей романтичний фільм був створений для Netflix, а на екрани вийшов наприкінці липня 2022 року. Фільм заснований на однойменному романі Тесс Уейкфілд.

Стрічка оповідає про кохання двох зовсім несхожих людей — співачку Кессі та морського піхотинця Люка. Історія доводить, що навіть шлюб з розрахунку потім може перерости в дещо значно більше.

Головні ролі зіграли Софія Карсон та Ніколас Галіцін.

Коханий з майбутнього

Подорожі у часі та кохання — ось, що люблять глядачі. Британська романтична комедія 2013 року саме про це: сюжет обертається навколо подорожей у часі, коли молода людина намагається змінити своє минуле, щоб мати краще майбутнє.

Головний герой Тім не може змінити історію, але він прагне змінити те, що відбувалося у його власному житті. Та чи не зажене це чоловіка у глухий кут?

Автором сценарію та режисером став Річард Кертіс. Головні роли виконали: Доналл Глісон, Рейчел Макадамс і Білл Наї.

Вічне сяйво чистого розуму

Вічне сяйво чистого розуму є американською напівфантастичною драмою Мішеля Гондрі. Фільм отримав Оскара за найкращий оригінальний сценарій.

Сюжет розповідає про історію кохання, яка народжується знову й знову попри намагання забути один одного у буквальному значенні цього слова. Головні герої Джоел та Клементина — уособлення справжніх почуттів, які здатні вижити навіть тоді, коли їх намагаються знищити сторонні особи.

В головних ролях зіграли Джим Керрі та Кейт Вінслет.

Прихована краса

Це — драматичний американський фільм, який оповідає історію красунчика та успішного бізнесмена Говарда Інлета, роль якого зіграв талановитий Вілл Смітт.

Його життя було казкою до однієї особистої трагедії. З допомогою друзів чоловік намагається повернутися до звичного життя, але щось знову іде не так. Що чекає далі головного героя — дізнатися можна лише після перегляду фільму.

Коханець леді Чаттерлей

Коханець леді Чаттерлей — це найвідоміший роман англійського письменника Девіда Лоуренса. Ця романтична історія мала сім екранізацій, останньої з яких став фільм 2015 року від BBC. У головних ролях фільму зіграли Голлідей Грейнджер, Річард Медден і Джеймс Нортон.

Історія розповідає про кохання двох людей з різних соціальних класів — аристократки та охоронця її маєтку.

Народження зірки

Народження зірки — це американський музичний драматичний фільм 2018 року, продюсером і режисером якого став Бредлі Купер.

Головні ролі зіграли Бредлі Купер (Джексон Мейн) і Леді Гага (Елі). Фільм розповідає про музиканта-п’яницю Джексона Мейна, що зустрічається і закохується в молоду співачку Елі.

Ла-Ла-Ленд

Американський драмедійний фільм-мюзикл, знятий Дам’єном Шазелем розповідає про щире кохання двох людей — джазового піаніста та молодої акторки, які зустрічаються на шляху до власних мрій.

Стрічка так названа через посилання на евфемізм, який позначає людину, що повністю відірвана від реальності.

Стрічку нарекли найкращою роботою 2016 року.

Віддана/Фелікс Австрія

Фільм українського виробництва знятий за мотивами роману Софії Андрухович Фелікс Австрія.

Події фільму розгортаються у XIX столітті в австро-угорській Україні у місті Станіславів. Фільм став повнометражним дебютом для його режисерки Христини Сиволап. У головних ролях — Маріанна Янушевич, Алеся Романова та Роман Луцький.

Гасло фільму: Кожен отримує те, що хоче. Кожен має таку любов, якої прагне.

Щоденник пам’яті

Романтична драма знята за сюжетом однойменного роману Ніколаса Спаркса, розповідає про кохання сільського хлопця та дівчини з міста. На заваді молодих почуттів стоять батьки дівчини, які прагнуть, аби їхня дочка навчалася у місті.

Роки минають, молоді люди забувають один про одного. Та випадкова зустріч знову змінює їхнє життя.

Листи до Джульєтти

Романтична драма 2010 року з Амандою Сейфрід в головній ролі розповідає про журналістку Софі та її життя.

Намагаючись допомогти випадковій знайомій, Софі знаходить й власне кохання. Але щоб дійти до нього, варто пройти багато випробувань.

Вік Адалін

Американська фантастична романтична драма розповідає про життя жінки, яка протягом багатьох років залишається молодою та не старіє.

Її звичне життя може змінити кохання. Та хто б міг подумати, що її обранець уже колись з’являвся у житті жінки.

Головну роль у фільмі виконала Блейк Лайвлі.

Та не коханням єдиними! Якщо ти шукаєш фільми про льотчиків та літаки, то зазирни до нашого матеріалу: найкращі фільми, натхненні небом та швидкістю.

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