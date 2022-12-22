Швидкість, шпигунство та пригоди: найочікуваніші фільми 2023 року

Цей рік був насичений на фільми та серіали. Довгоочікувані фентезі, історії про улюблених супергероїв, детективні та любовні історії — усе це вражало нас цього року у світі кіно.

Але наступний рік навіть підіймає планку. Ми розповімо про найочікуваніші фільми 2023 року.

Форсаж 10

Продовження легендарної франшизи про відомих гонщиків з’явиться на екрані 2023 року. Сюжет досі зберігається в таємниці. Проте мережею шириться інформація, що у 2024 році вийде 11-та частина, яка стане логічним завершенням цілої епохи.

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Прем’єра фільму Форсаж 10 планується на 19 травня 2023 року.

Вартові галактики. Частина 3

Знову на екранах ми побачимо героїв коміксів Marvel, які сподобались багатьом людям. Космос, жарти, круті спецефекти, причому з вкрапленням ліричних історій — усе це знову чекає на нас.

За сюжетом Пітер Квілл досі не оговтався після смерті Гамори, але захистити галактику крім нього ніхто не зможе.

Прем’єру Вартові галактики. Частина 3 заплановано на 5 травня 2023 року.

Джон Вік 4

Кіану Рівз ідеально підійшов для головної ролі у цьому фільмі. Тому за ним так цікаво спостерігати. Герой уже четвертий фільм поспіль намагається вижити на тлі відкритого на нього полювання.

Цього разу він протистоятиме самій організації, на яку працював як найманий вбивця.

Раніше режисери картини попереджали, що глядачам не варто чекати на щасливий кінець, тому готуємося та чекаємо прем’єри.

Вона запланована на 24 березня 2023 року.

Віллі Вонка

Цей фільм розповість про молоді роки власника шоколадної фабрики та початок його історії у світі солодощів. Раніше роль цього персонажа виконав Джонні Депп у фільмі Чарлі та шоколадна фабрика.

А роль юного Вонки зіграв Тімоті Шаламе, який органічно вписався у цей яскравий образ.

Прем’єра фільму про Віллі Вонку відбудеться 15 грудня 2023 року.

Барбі

Барбі — найпопулярніша та, напевно, найбажаніша лялька для всіх дівчат. Є багато мультфільмів, які розповідають про різні пригоди, які трапляються з Барбі.

Наступного року ми вперше побачимо фільм! Головну роль виконала акторка Марго Робі, а її Кеном став Раян Гослінг.

Цікаво, що розробкою картини зайнялися ще у 2014 році.

Фільм Барбі стане доступним у прокаті з 21 липня 2023 року.

Місія неможлива: Смертельна розплата. Частина 1

Том Круз знову виконає свою роль у популярній шпигунській франшизі. Актор готовий і надалі дивувати глядачів. Продовження захопливої історії чекає на нас наступного року.

У прокат нова частина вийде 14 липня 2023 року.

Раніше ми розповідали про найкращі новорічні фільми, але в списку немає Сам удома.

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