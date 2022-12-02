Чим запам’ятався цей рік? Топ фільмів 2022, які варті твоєї уваги

2022-й став роком довгоочікуваних фільмів та цілковитих несподіванок. Щоб ти точно нічого не пропустив(-ла), Вікна підготували рейтинг найкращих фільмів 2022 — гортай добірку шалених прем’єр року в нашому матеріалі.

Рейтинг найкращих фільмів 2022: добірка шалених прем’єр року

Топ Ган: Меверік

За касовими зборами та оцінками глядачів рейтинг найкращих фільмів 2022 очолює Топ Ган: Меверік. Йому вдалося зібрати майже $1,5 млрд, що є значною сумою після пандемії COVID-19.

Фільм Топ Ган: Меверік вийшов на екрани у травні 2022 і є продовженням фільму Найкращий стрілець 1986 року.

Зараз також дивляться

У головній ролі — Том Круз, а за сюжетом Піт Мітчелл на прізвисько Меверік вже 30 років є одним із найкращих пілотів ВМФ. Йому вдається розширювати межі можливого й уникати підвищення, яке б означало кінець польотів.

Під час підготовки випускників до спеціального завдання Меверік зустрічає Бредлі Бредшоу, сина свого покійного друга, Ніка Бредшоу.

Фільм настільки сподобався глядачам, що його покажуть у додатковому прокаті у грудні.

Світ Юрського періоду 3: Домініон

На впевненому другому місці опинився бойовик Світ Юрського періоду 3: Домініон. Фільм є сьомим у франшизі наукової фантастики і вийшов на екрани в червні 2022. Головні ролі виконали Кріс Пратт і Брайс Даллас Говард.

За сюжетом динозаври вирвалися на свободу і поступово захоплюють планету. Люди намагаються мирно співіснувати з ними. Але чи довго вони зможуть уживатися разом зі страшними і небезпечними ящурами?

Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля

У топі фільмів 2022 знайшлося місце і для Marvel. Стрічка стала 28-ю у франшизі. За сюжетом доктор Стівен Стрендж зустрічає дівчину Америку Чавез, яка вміє подорожувати між світами, але робить це випадково.

Багряна Відьма хоче заволодіти її силою, і доктор Стрендж із союзниками мають захистити дівчину й таємничу Книгу Вішанті.

Прем’єра фільму в Україні відбулася в червні цього року.

Бетмен

Бойовик, який розпочав перезапуск серії фільмів про супергероя DC Бетмена. Цього разу головну роль зіграв Роберт Паттінсон.

За сюжетом Бетмен вже другий рік поспіль бореться зі злочинністю та корупцією в Готемі. На його шляху опиняється серійний убивця Загадник, який переслідує елітних посадовців міста.

Чи вдасться Бетмену вселити надію в місто, яке її втратило, — дивись у фільмі.

Тор: Любов і грім

На п’ятому місці в топі фільмів 2022 опинилася ще одна стрічка виробництва Marvel — Тор: Любов і грім. Супергеройський екшн розповідає нам про Горру — вбивцю богів, який хоче всіх знищити. Тому Тор вирішує об’єднатися з Валькірією, Джейн Фостер та Корґом, щоб завадити цьому.

Фільм повний несподіванок, тому його точно варто подивитись. Тор: Любов і грім є продовженням Тор: Раґнарок. Прем’єра фільму в Україні відбулася в липні 2022.

Чорна пантера: Ваканда назавжди

30-та стрічка кіновсесвіту Marvel, яка є продовженням однойменного фільму про супергероя Чорну Пантеру.

За сюжетом після смерті короля Т’Чали королева Рамонда, Шурі, М’Баку, Окойе та Дора Мілаж борються, щоб захистити Ваканду від держав світу.

Через несподівану смерть актора Чедвіка Боузмана, який виконував головну роль, режисери вирішили не замінювати його і продовжити зйомки, як данину поваги. Стрічка отримала схвальні відгуки критиків за бойові сцени, костюми, музику та акторську гру.

Фільм вийшов у прокат у листопаді 2022.

Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора

Фентезі-стрічка за сценарієм Джоан Ролінґ та Стіва Кловза. Фільм є одним з приквелів до Гаррі Поттера і розповідає про вибори голови магічної конфедерації. Одним із претендентів на посаду є Геллерт Грін-де-Вальд.

Професор Альбус Дамблдор дізнається, що темний чарівник Грін-де-Вальд планує захопити владу над світом, і починає протистояння.

Смерть на Нілі

Американський кримінальний трилер за однойменним романом Агати Крісті. Фільм є прямим продовженням Вбивства у Східному експресі 2017 року. За сюжетом детектив Еркюль Пуаро має знайти вбивцю під час круїзу вздовж Нілу.

Зйомки відбувались у Марокко, а для ефекту навіть використали в кадрі жовтий алмаз Тіфані. Прем’єру таємничого фільму кілька разів переносили, та врешті побачити новинку в прокаті вдалося в лютому 2022.

Uncharted: Незвідане

Захопливий пригодницький бойовик, створений за однойменною грою від Naughty Dog. За сюжетом двоє братів ростуть у сирітському притулку, і їм подобаються історії про незвідані скарби. Сем та Нейтан навіть думають, що є нащадками Френсіса Дрейка.

У погоні за скарбами і пригодами брати викрадають легендарну карту плавання Магеллана. Старшого брата схоплює поліція, але він обіцяє повернутись.

Чи вдасться братам знайти заховані скарби — дивись у фільмі Uncharted: Незвідане.

Герцог

Завершує рейтинг найкращих фільмів 2022 комедійна драма про 60-річного водія таксі Кемптона Бантона. За сюжетом головного героя обурює те, що за перегляд громадського телебачення потрібно платити ліцензійний збір, і він бореться за права бідних на безплатне телебачення.

Несправедливість у світі настільки тривожить його, що він викрадає портрет герцога Веллінгтона, щоб допомогти бідним.

Фільм отримав багато схвальних відгуків від критиків з усього світу. Чому б і тобі його не переглянути?

Без сумніву топ фільмів 2022 очолить друга частина довгоочікуваного фільму Аватар: Шлях води, коли вийде в прокат. Очікується, що побачити його ми зможемо вже цього місяця, тож Аватар буде приємним подарунком на Новий рік.

Раніше ми розповідали про головні кінопрем’єри листопада 2022.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!