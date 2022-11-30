Твої серіали грудня: прем’єри останнього місяця 2022 року

Зовсім скоро у наші двері постукають зимові свята, а з ними — новорічний настрій та бажання переглянути якийсь хороший фільм чи серіал. Окрім традиційного Гаррі Поттера, варто подивитися й новинки світового кінематографа. Вікна-новини зібрали кілька прем’єр, які тобі точно сподобаються!

Грудень 2022 року стане по-справжньому місяцем серіалів. Прем’єри культових історій почалися вже зараз, за кілька днів до першого місяця зими.

Венздей (Wednesday)

Серіал вийшов на екрани Netflix 23 листопада, але за кілька днів побив рекорди у переглядах, обійшовши навіть відомий серіал Дивні дива. Режисер Тім Бертон, який є автором чотирьох із восьми епізодів серіалу, в основу своєї роботи поклав життя Венздей Адамс.

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Так, тієї самої Венздей Адамс, яка є єдиною дочкою Гомеса і Мортіші Адамсів. Головну роль у серіалі зіграла Дженна Ортега.

Дівчині потрібно розібратися з магічними та жахливими подіями, які відбуваються у її містечку. А ще — тепер вона студентка Невермору.

Пліткарка (Gossip Girl)

Другий сезон знаменитого серіалу Пліткарка вийде на “малі екрани” уже 1 грудня. Через культову роботу пройшло чимало відомих акторів, і хоч виробництво припинили у 2017 році, уже 2021 вийшов перший сезон оновленої версії Пліткарки.

Нову версію Пліткарки завалили негативними відгуками ті, хто ще пам’ятав попередні шість сезонів серіалу. Але це не завадило назбирати багато переглядів, тож вихід другого сезону не став дивиною.

Дивитися другий сезон Пліткарки можна з 1 грудня на HBO Max.

Три сосни (Three Pines)

Новий детективний серіал розповість про детектива Арманда Гамаша, роль якого зіграє Альфред Моліно. Чоловік має розібратися із серією вбивств у селищі Три сосни. Натомість зустрічається з власними привидами минулого та натрапляє на жахливі таємниці містечка.

Детектив заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша. Сценаристкою серіалу стала Емілія ді Джіроламо.

Перший сезон містить вісім серій, стартує показ серіалу 2 грудня на Amazon. Епізоди випускатимуть двічі на тиждень.

Джордж і Теммі (George & Tammy)

Серіал розповість біографічну історію про кантрі-виконавців Джорджа Джонса та Теммі Вайнетт. Їхні ролі зіграли Майкл Шеннон і Джессіка Честейн відповідно.

Двох героїв пов’язує не лише одна сцена, а й одна домівка. Серіал розповість про зіркову пару та їхнє складне сімейне життя.

Прем’єра першого сезону серіалу Джордж і Теммі відбудеться 4 грудня на Showtime.

Емілі в Парижі (Emily in Paris)

Перший сезон американського драматично-комедійного серіалу вийшов 2020 року. Історія оповідає про життя дівчини, яка мріє влаштувати своє життя у столиці Франції, в осередку моди та краси.

Головну роль у серіалі зіграла Лілі Коллінз, вона ж гратиме й у другому сезоні Емілі в Парижі. Другий сезон серіалу вийде на малі екрани глядачів 21 грудня 2022 року.

Сезон традиційно складатиметься з десяти епізодів.

Відьмак: Кровне походження (The Witcher: Blood Origin)

Міні-серіал є приквелом до культової історії про Відьмака. Відомо, що дія серіалу відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер.

Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Усе це призвело до створення відьмаків.

Головну роль зіграє чудова Мішель Єо в ролі ельфа. Прем’єра серіалу відбудеться на Netflix 25 грудня 2022 року та складатиметься з чотирьох епізодів.

Новачок (The Recruit)

Цей пригодницький шпигунський серіал точно не залишить нікого байдужим! Юрист Оуен щойно доєднався до команди ЦРУ та опиняється у вирі шпигунських подій. Колишня співробітниця ЦРУ намагатиметься розкрити секрети агентства.

У головних ролях ми побачимо Ноя Сентінео та Лору Геддок.

Серіал складатиметься із восьми епізодів, усі вони вийдуть одночасно. Прем’єра відбудеться 16 грудня на Netflix.

Зовсім скоро настрій вимагатиме й новорічних фільмів. Тримай нашу підбірку зимових фільмів, що подивитися на Новий рік.

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