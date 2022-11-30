Сериалы декабря: премьеры последнего месяца 2022 года

Совсем скоро в нашу дверь постучатся зимние праздники, а с ними — новогоднее настроение и желание посмотреть какой-нибудь хороший фильм или сериал. Кроме традиционного Гарри Поттера, стоит посмотреть и новинки мирового кинематографа. Вікна-новини собрали несколько премьер, которые тебе точно понравятся!

Декабрь 2022 года станет по-настоящему месяцем сериалов. Премьеры культовых историй начались уже сейчас, за несколько дней до первого месяца зимы.

Венздей (Wednesday)

Сериал вышел на экраны Netflix 23 ноября, но за несколько дней побил рекорды в просмотрах, обойдя даже известный Очень странные дела. Режиссер Тим Бертон, автор четырех из восьми эпизодов сериала, за основу своей работы взял жизнь Венздей Адамс.

Сейчас также смотрят

Той самой Венздей Адамс, которая является единственной дочерью Гомеса и Мортиши Адамсов. Главную роль сыграла Дженна Ортега.

Девушке нужно разобраться с магическими и ужасными событиями, происходящими в ее городке. А еще теперь она студентка Невермора.

Сплетница (Gossip Girl)

Второй сезон знаменитого сериала Сплетница выйдет на малые экраны уже 1 декабря. Через культовую работу прошло немало известных актеров и актрис, и хотя производство было остановлено в 2017 году, уже в 2021 вышел первый сезон обновленной версии Сплетницы.

Новую версию Сплетницы завалили негативными отзывами те, кто еще помнил предыдущие шесть сезонов сериала. Но это не помешало набрать много просмотров, поэтому выход второго сезона не стал сюрпризом.

Смотреть второй сезон Сплетницы можно с 1 декабря на HBO Max.

Три сосны (Three Pines)

Новый детективный сериал расскажет о детективе Арманде Гамаше, роль которого сыграет Альфред Молино. Мужчина должен разобраться с серией убийств в поселке Три сосны. В то же время он встречается с собственными привидениями прошлого и раскрывает ужасные тайны городка.

Детектив основан на серии романов Луизы Пенни о главном инспекторе Ганаше. Сценаристом сериала стала Эмилия ди Джироламо.

Первый сезон состоит из восьми серий, стартует показ сериала 2 декабря на Amazon. Эпизоды будут выходить два раза в неделю.

Джордж и Темми (George & Tammy)

Сериал расскажет биографическую историю о кантри-исполнителях Джордже Джонсе и Темми Вайнетт. Их роли сыграли Майкл Шэннон и Джессика Честейн соответственно.

Двух героев связывает не только одна сцена, но и один дом. Сериал расскажет о звездной паре и их сложной семейной жизни.

Премьера первого сезона сериала Джордж и Темми состоится 4 декабря на Showtime.

Эмили в Париже (Emily in Paris)

Первый сезон американского комедийного сериала вышел в 2020 году. История повествует о жизни девушки, мечтающей устроить свою жизнь в столице Франции, в центре моды и красоты.

Главную роль в сериале сыграла Лили Коллинз, она будет играть и во втором сезоне Эмили в Париже. Второй сезон сериала выйдет на малые зрительские экраны 21 декабря 2022 года.

Сезон традиционно будет состоять из десяти эпизодов.

Ведьмак: Кровное происхождение (The Witcher: Blood Origin)

Мини-сериал является приквелом к ​​культовой истории о Ведьмаке. Известно, что действие сериала происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифер.

Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков.

Главную роль сыграет Мишель Йео в роли эльфа. Премьера сериала состоится на Netflix 25 декабря 2022 года и состоит из четырех эпизодов.

Новичок (The Recruit)

Этот приключенческий шпионский сериал точно не оставит никого безразличным! Юрист Оуэн только что присоединился к команде ЦРУ и оказывается в водовороте шпионских событий. Бывшая сотрудница ЦРУ постарается раскрыть секреты агентства.

В главных ролях мы увидим Ноя Сентинео и Лору Хэддок.

Сериал состоит из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Премьера состоится 16 декабря на Netflix.

Совсем скоро настроение потребует и новогодних фильмов. Держи нашу подборку зимних фильмов, которые можно посмотреть на Новый год.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!