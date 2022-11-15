Не только Один дома: что посмотреть на Новый год

Ничто так не повышает новогоднее настроение, как атмосферные рождественские фильмы. Многие начинают смотреть их еще в ноябре, когда супермаркеты и магазины вовсю украшают свои витрины к празднику.

Что посмотреть на Новый год, лучшие новогодние фильмы — смотри в материале.

Для того чтобы насладится просмотром рождественского кино, выбери фильм, который будет тебе по душе. Лови список новогодних фильмов.

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Новогодние фильмы: Один дома

Для хорошего настроения и ностальгии многие обожают включать Один дома.

Все части фильма можно посмотреть за несколько вечеров.

Фильм хоть и сняли почти 30 лет назад, но он до сих пор дарит хорошие чувства после просмотра. Хотя за такое время могло бы надоесть все что угодно.

Что посмотреть на Новый год: Гринч

Фильм о персонаже Гринче, который ненавидит Рождество.

Это отличный новогодний фильм, особенно тем, что главную роль в нем сыграл Джим Керри.

Этот фильм совмещает смешную и трогательную историю о зеленом монстре, который пытается похитить праздник у всех жителей города.

Но дело в том, что шансов на успех у него очень мало.

Фильмы к Новому году: Любите Куперов

Хороший фильм для просмотра всей семьей. Многие добавили кино в личный список лучших новогодних фильмов.

В нем множество родственников – представителей четырех разных поколений собирается вместе на Рождество.

Но их планы обернулись кое-чем интересным!

Новогодний фильм: Четыре Рождества

Кино для тех, кто на праздники навещает всех родственников.

В фильме семейная пара собирается в путешествие ко всем родственникам со стороны жены и мужа.

То есть это четыре Рождества подряд! Главную роль сыграла Риз Уизерспун, придавшая фильму удивительный шарм.

Что посмотреть на Новый год: Рождественская сказка

Рождественскую сказку сняли во Франции. Главную роль в нем сыграла Катрин Денев, которую считают дивой мирового кинематографа.

По сюжету на семейный праздник пожилой пары собираются их дети.

По закону жанра они рассказывают истории из жизни, раскрывают неожиданные признания, и, конечно, не обойдется без смеха и слез.

Лучшие новогодние фильмы: Духи Рождества

Духи Рождества — это экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса Рождественская песнь.

В основу сюжета заложена история злого и скупого Скруджа, который переживет визит духов Рождества и изменит свои взгляды на жизнь.

Это сказочная история, которую обязательно стоит показать детям.

Что посмотреть на Новый год: Подарок на Рождество

История, знакомая каждому занятому человеку: канун Нового года, а у тебя нет подарков для всех друзей и родственников!

И вот, сложная задача: за короткое время необходимо найти идеальные подарки.

В похожее положение попадает герой Арнольда Шварценеггера: по всему городу он будет разыскивать для сына игрушку в виде любимого супергероя.

Новогодние фильмы: Гарри Поттер

Пересмотреть все части Гарри Поттера за выходные — легко!

Даже несмотря на то, что фильмы многие из нас пересмотрели больше десятка раз.

В этой истории главный герой Поттерианы Гарри Поттер вместе с одноклассником и лучшим другом Роном Уизли и Гермионой Грейнджер запутываются в интересных приключениях и борются со злом.

У Украины тоже есть свои легенды в киноиндустрии. Если хочется посмотреть родное кино, смотри подборку украинских культовых фильмов.

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