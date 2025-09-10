Нужно ли выкапывать лилии на зиму, или нет: секреты правильного ухода

Есть едва ли не тысяча причин, почему стоит поселить в своем саду лилии: они долго цветут, ароматно пахнут, неприхотливы в уходе и имеют компактные кусты.

Но как быть с ними осенью, когда цветы давно увяли, а стебли начинают усыхать? Часто именно в это время цветоводы совершают ошибки: оставляют в земле те лилии, которые нужно выкопать, или наоборот тревожат те сорта, которые лучше зимуют без пересадки.

Так нужно ли выкапывать лилии на зиму и как хранить их луковицы зимой — рассказываем в материале.

Нужно ли выкапывать лилии на зиму

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, какие лилии растут у тебя. Восточные, трубчатые и некоторые другие гибриды довольно капризны и часто не выдерживают наших зимних перепадов температуры и избыточной влаги.

Их нужно выкапывать в конце сентября или в начале октября, когда стебель уже пожелтел и высох, а луковица легко вынимается из грунта.

Азиатские и ЛА-гибриды более выносливы — они могут остаться зимовать в земле, если зима снежная и не слишком суровая. Но даже их стоит прикрыть легким одеялом из опавших листьев, торфа или еловых веток. Так луковицы не будут страдать от мороза и зимней влаги, которая для них гораздо опаснее, чем холода.

Как хранить луковицы лилий зимой

Как правильно хранить луковицы лилий зимой? Здесь есть свои секреты. Луковицы не моют, лишь осторожно очищают от земли и обязательно подсушивают в тени, на легком ветерке. Это важно, потому что влажная шелуха быстро покроется плесенью.

Затем луковицы пересыпают опилками, торфом или песком и прячут в прохладное место — подвал или на нижнюю полку холодильника. Хранить луковицы лилий нужно при температуре от нуля до +5 градусов.

При таких условиях луковицы останавливают свое развитие и так ждут весны. Время от времени их стоит проверять: если какая-то луковица начала подгнивать, ее нужно убрать, чтобы не заразила соседние.

А вот у тех лилий, которые не нужно выкапывать на зиму, в октябре-ноябре срезают стебли, а место над луковицами мульчируют. Здесь важно знать меру: слишком толстый слой мульчи может привести к выпреванию. Так что, чтобы зимой луковицы лилий не сгнили, стоит лишь слегка прикрыть их листьями.

На самом деле хранить лилии зимой просто — лишь нужно выбрать правильный вариант.

