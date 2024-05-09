Чем кропить персик от курчавых листьев: простые методы, которые спасут твой урожай

Персики очень вкусные фрукты, но чтобы их вырастить, надо иметь терпение бороться с различными вредителями. За персиком следует постоянный ухаживать, он нуждается в хороших погодных условиях, подкормке и обработке от различных болезней и вредителей.

Одной из частых проблем для персика является курчавость листьев, из-за этого уничтожается урожай. Читай в материале, чем кропить персик от курчавых листьев.

Откуда берется курчавость листьев персика

Курчавость листьев персика — это грибковая болезнь, которая уничтожает листья, урожай, повреждает ветви. Поэтому зимой большинство зараженных побегов погибает, а уцелевшие побеги весной имеют мало цветков и не дают плодов.

Грибковая инфекция, приводящая к курчавым листьям персика, размещается под корой: в трещинах, под чешуйками почек. Грибок становится активнее в холоде и влажной среде, начинается это за две недели до распускания почек. Грибок хорошо развивается при температуре 6-8°C и когда есть влажность ночью.

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Как бороться с курчавыми листьями персика

Прежде всего, все пораженные побеги персика надо срезать и сжечь. Далее следует провести обработку от болезни. Сделать это можно с помощью различных профессиональных средств, которые продаются в специальных магазинах для сада и огорода. Также ты можешь воспользоваться народными методами борьбы с курчавыми листьями.

Чем кропить персик от курчавых листьев

Одним из способов борьбы с грибком является опрыскивание бордоской жидкостью. Ранее мы рассказывали, как приготовить бордоскую смесь.

Также для опрыскивания персика можно использовать перекись водорода: 50 мл перекиси нужно растворить в 5 л воды.

В борьбе с курчавыми листьями поможет раствор табака: 1 кг листьев табака мелко нарезать, залить холодной водой и настоять в течение 3 дней. Перед опрыскиванием раствор процедить, повторить процедуру через семь дней.

Еще от грибка можно использовать отвар тысячелистника: 100 г травы залить 3 л воды и прокипятить в течение 5 минут. Отвар должен настояться два часа, затем можно опрыскать персик, процедуру нужно повторить через семь дней.

Когда надо опрыскивать персик от курчавых листьев

Чтобы грибковая инфекция не поразила персик, нужно знать, когда его опрыскивать:

ранней весной, до распускания почек, окропить персик 3% бордоской жидкостью;

в период цветения и после — 1% бордоской жидкостью;

не забывать подкармливать дерево минеральным удобрением;

поздней осенью нужно обработать персик 5% раствором мочевины.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать персик весной.

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