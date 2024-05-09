Чем кропить персик от курчавых листьев: простые методы, которые спасут твой урожай

Персики очень вкусные фрукты, но чтобы их вырастить, надо иметь терпение бороться с различными вредителями. За персиком следует постоянный ухаживать, он нуждается в хороших погодных условиях, подкормке и обработке от различных болезней и вредителей.
Одной из частых проблем для персика является курчавость листьев, из-за этого уничтожается урожай. Читай в материале, чем кропить персик от курчавых листьев.
Курчавость листьев персика — это грибковая болезнь, которая уничтожает листья, урожай, повреждает ветви. Поэтому зимой большинство зараженных побегов погибает, а уцелевшие побеги весной имеют мало цветков и не дают плодов.
Курчавость листьев персика — это грибковая болезнь, которая уничтожает листья, урожай, повреждает ветви. Поэтому зимой большинство зараженных побегов погибает, а уцелевшие побеги весной имеют мало цветков и не дают плодов.
Грибковая инфекция, приводящая к курчавым листьям персика, размещается под корой: в трещинах, под чешуйками почек. Грибок становится активнее в холоде и влажной среде, начинается это за две недели до распускания почек. Грибок хорошо развивается при температуре 6-8°C и когда есть влажность ночью.
Прежде всего, все пораженные побеги персика надо срезать и сжечь. Далее следует провести обработку от болезни. Сделать это можно с помощью различных профессиональных средств, которые продаются в специальных магазинах для сада и огорода. Также ты можешь воспользоваться народными методами борьбы с курчавыми листьями.
Одним из способов борьбы с грибком является опрыскивание бордоской жидкостью. Ранее мы рассказывали, как приготовить бордоскую смесь.
Также для опрыскивания персика можно использовать перекись водорода: 50 мл перекиси нужно растворить в 5 л воды.
Также для опрыскивания персика можно использовать перекись водорода: 50 мл перекиси нужно растворить в 5 л воды.
В борьбе с курчавыми листьями поможет раствор табака: 1 кг листьев табака мелко нарезать, залить холодной водой и настоять в течение 3 дней. Перед опрыскиванием раствор процедить, повторить процедуру через семь дней.
Еще от грибка можно использовать отвар тысячелистника: 100 г травы залить 3 л воды и прокипятить в течение 5 минут. Отвар должен настояться два часа, затем можно опрыскать персик, процедуру нужно повторить через семь дней.
Фото: Unsplash
Чтобы грибковая инфекция не поразила персик, нужно знать, когда его опрыскивать:
Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать персик весной.
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