Адениум, или роза пустыни — экзотический суккулент семейства кутровых с утолщенным стволом (каудексом) и ярким цветением. Он родом из засушливых регионов Африки и Аравийского полуострова, однако без проблем живет в помещениях. Рассказываем, как правильно ухаживать за розой пустыни в домашних условиях.

Как правильно ухаживать за адениумом в домашних условиях

Чтобы адениум стал настоящим украшением твоего интерьера, нужно создать для него правильный микроклимат и обеспечить грамотный уход. Начать лучше с выбора места для растения и обеспечения комфортной температуры.

Освещение и температурный режим

Адениум — это светолюбивое растение, которое нуждается в 6–8 часах прямого солнечного света ежедневно. Поэтому горшок лучше ставить на южные или юго-западные подоконники. Весной и летом взрослый адениум можно выносить на открытый балкон или террасу. Осенью и зимой рекомендуется вечером включать фитолампу, чтобы добавить необходимый свет. Оптимальная температура составляет +25…+35 °C в период вегетации растения. Этот этап развития приходится на весенне-летний период. Когда происходит закладка цветочных почек адениума, в помещении нужно создать прохладный микроклимат: +12…+16 °C.

Выбор горшка и грунта

Лучше выбирать невысокие, но широкие горшки. Это связано с тем, что растение развивается преимущественно в ширину и имеет грубые корни. Материал горшка подойдет любой. Главное, чтобы в нем были дренажные отверстия.

Для адениума требуется рыхлый, хорошо дренированный субстрат, не задерживающий избыточную влагу. Можно использовать готовую смесь для кактусов и суккулентов, добавив при необходимости перлит, пемзу или другие минеральные разрыхлители.

Важно, чтобы вода быстро проходила через почву и не застаивалась у корней.

Уход за розой пустыни: как поливать и подкармливать

Адениум обладает интересным свойством: его ствол накапливает воду, поэтому это растение может выживать в засушливых краях. В то же время постоянная влага приводит к загниванию корней. Поэтому нужно придерживаться следующих советов:

Подкармливать адениум стоит только в период активного роста 1 раз в 2–4 недели, постепенно уменьшая дозировку. Зимой, когда растение находится в состоянии покоя, удобрения не нужны.

Как пересадить адениум

Одним из важнейших этапов ухода за любым цветком является пересадка. Молодые адениумы возрастом до 3 лет пересаживай ежегодно весной, увеличивая диаметр горщика на 2–3 см.

Взрослым экземплярам обычно достаточно сменить горшок и субстрат раз в 2–3 года. Во время пересадки не забывай срезать поврежденные или гнилые части корней. Поливать нужно только после подсыхания срезов.

Что нужно делать, чтобы адениум зацвел

Адениум любят за его яркие цветы, которые могут быть самых разных оттенков. Для того чтобы растение радовало пышным цветением, нужно выполнить следующие условия:

обеспечить много солнечного света;

не допускать переувлажнения;

регулярно подкармливать в период вегетации.

Добавим, что адениум может цвести без ежегодной обрезки. Ее используют преимущественно для формирования кроны и стимулирования ветвления.

Что любит адениум

Подытожим, что роза пустыни любит яркий свет, о чем говорит даже ее название, а также умеренное тепло и засушливый режим. Не забывай о специальном грунте: адениум предпочитает рыхлый субстрат с большим количеством разрыхлителей, который хорошо пропускает воздух к корням.

Придерживаясь всех вышеуказанных правил, ты получишь здоровое растение с невероятными экзотическими цветами.

Что не любит адениум

Еще раз предостерегаем, что роза пустыни будет страдать от застоя влаги и недостатка света. Кроме этого, ей может навредить резкое переохлаждение: температура ниже +10 °C и сквозняки окажут на цветок губительное влияние.

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Источник: Tucson Cactus and Succulent Society та RHS.

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