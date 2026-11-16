Как ухаживать за орхидеей дендробиум: основные правила

Уход за орхидеей дендробиум не требует чрезмерных усилий.

Достаточно следовать основным правилам ухода, о которых мы расскажем в этом материале.

Как правильно ухаживать за дендробиумом в домашних условиях

Дендробиум — это род тропических орхидей, которые в дикой природе живут на дереве.

Отсюда и название — Dendrobium с латинского переводится как “живущий на дереве”.

При правильной заботе этот цветок будет радовать своим обильным цветением.

Какой горшок нужен дендробиуму

Уход после покупки дендробиума должен начаться с выбора горшка. Для этого вида орхидеи не принципиален прозрачный горшок, поэтому можно выбрать пластиковый, керамический или глиняный с дренажными отверстиями.

При этом емкость должна быть тесной, чтобы не застаивалась влага. Иначе это приведет к загниванию корней.

Дендробиум: уход и размножение

Орхидеи необходимо обеспечить правильное освещение. Этот тропический цветок любит яркий рассеянный свет, поэтому рекомендуется ставить горшок на восточных или западных окнах, избегая прямых лучей. Не менее важными аспектами в уходе являются температура и влажность. Орхидеи — теплолюбивые растения, поэтому в доме нужно поддерживать температура в пределах 20-28°C. Исключение — дендробиумы нобиле, которые в период закладки цветочных почек предпочитают прохладные условия. Влажность воздуха должна быть умеренной для всех орхидей: около 50-70%. Удобрять дендробиум лучше всего в период активного роста и формирования новых побегов. Для этого используют специальную подкормку, дозировка которой будет указана на упаковке. В период цветения удобрения не нужны. Эти цветы любят свежий воздух, поэтому цветоводы советуют проветривать помещения. Однако не стоит допускать сквозняки.

Пересаживать дендробиум можно приблизительно раз в 2-3 года, когда растению становится тесно в горшке и требуется замена грунта. Во время пересадки необходимо:

разделить ножом корневище на несколько частей, чтобы на каждой оставались псевдобульбы;

аккуратно отделить детки (кейки), если они появились на стебле, и посадить в небольшой горшок с корой;

удалить остатки старой коры, обрезать загнившие корни;

присыпать срезы древесным углем.

Садите орхидею так, чтобы основание псевдобульб не оказалось глубоко заглубленным в грунт. Свободное место аккуратно заполните корой, но не утрамбовывайте слишком сильно.

Что делать, чтобы дендробиум зацвел

Стимулировать цветение денробиума можно такими способами:

создать перепад температур, чтобы разница между днем и ночью составляла 5–7°C;

убедиться, что цветку достаточно освещения;

на время сократить до минимума полив после вырезания новых побегов и перенести цветок в прохладное место;

после появления цветочных почек, вернуть вазон на место и возобновить полив.

Сколько раз в год цветет дендробиум

Частота цветения зависит от разновидности дендробиума. Например, подвид нобиле цветет всего лишь один раз в год: зимой или в начале весны. Фаленопсис может цвести несколько раз в год в теплое время.

Цветение орхидеи в среднем длится от четырех до восьми недель, однако этот показатель может измениться в зависимости от условий содержания растения.

Уход после цветения дендробиума

После цветения дендробиуму необходим деликатный уход:

Не спеши обрезать сухие цветоносы. Они должны полностью отцвести. Когда они засохнут, их можно срезать продезинфицированным инструментом у самого основания. Зеленые псевдобульбы удалять нельзя. Подкормку нужно возобновить, когда орхидея отдохнет несколько недель. Поддерживай подходящую температуру и полив.

Ранее мы писали советы, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы она долго цвела.

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