Чем обработать сад осенью: простые способы борьбы против вредителей и болезней

Осень — время подготовки сада к зиме. К стойким холодам нужно успеть пересадить некоторые растения, подготовить почву к следующему сезону, а также обработать сад от вредителей и болезней.
Дело в том, что не только птицы ищут теплое место, чтобы перезимовать. В активных поисках уютного и безопасного места находятся вредители и споры грибов.
Они могут поселиться в самом растении, или спрятаться в почву под ним. В любом случае, добра растению это не принесет. Паразиты будут истощать ресурсы, а весной приведут к болезням и снижению плодородия.
Как правильно обработать сад осенью, чтобы после зимы не возникло никаких проблем, читай в материале.
Когда и как обрабатывать сад: сроки и правила
Очень важно правильно выбрать время и день для обработки сада. Это обеспечит надежное действие препарата и не позволит ни одному вредителю остаться на зиму.
Лучше всего проводить такую процедуру в октябре, когда на улице все еще тепло. Впрочем, нужно учитывать особенности погоды, ведь ежегодно она может меняться.
Дело в том, что препараты действуют только при плюсовых температурах. Так что с начала первых заморозков или непосредственно перед ними обрабатывать сад уже поздно.
Для обработки следует выбрать день с безветренной сухой погодой. Заранее просмотри прогноз погоды. Для процедуры подойдет день, после которого дождя не будет минимум в следующие сутки.
От каких болезней и вредителей нужно обрабатывать сад
Есть три основные группы болезней, угрожающих деревьям:
- грибковые инфекции: фитофтора, мучнистая роса, коккомикоз, ржавчина, гниль;
- бактериальные инфекции: некроз, бактериальный ожог;
- вирусные заболевания: пролиферация, подкожная вирусная пятнистость плодов, карликовость, махровость и т.д. Зараженные части деревьев нужно просто удалить и сжечь, их лечение безрезультатно.
Также немало вредителей: листоеды (белянка, коконопряд), насекомые, высасывающие сок растений (тля, паутинный клещ, медяница, блошки, белокрылка) и т.д.
Правила обработки деревьев осенью
Чтобы обеспечить максимальный результат, следует соблюдать определенные правила и выполнять все очень тщательно. Вот, что нужно сделать:
- Когда ты будешь замешивать препарат от вредителей, нужно строго соблюдать инструкцию дозировок. Превышение концентрации может стать роковым для самого растения, а недостаточная доза — неэффективной.
- Не пренебрегай средствами личной защиты. Перчатки и маска обязательны при работе с фунгицидами и инсектицидами.
- Прежде чем переходить к работе, следует тщательно очистить приствольную зону от органического мусора: опавших листьев, сорняков и т.д. Ведь такая среда очень привлекает вредителей.
- На самом дереве нельзя оставлять засохшие плоды и листья. Их мумификация происходит из-за болезни, которая точно даст о себе знать весной.
- Также нужно подготовить ствол дерева. Шпателем или ножом зачистить лишайники, а металлической щеткой – кору. Особое внимание удели дуплам, трещинам и ранам.
- Тщательно обрабатывай сад. Важно опрыскать: крону со скелетными ветвями и всеми побегами и почву вокруг дерева.
- После опрыскивания деревьев и приствольного круга нанеси побелку на кору.
Чем обрабатывать сад осенью от вредителей и болезней
Важно выбрать правильные компоненты для обработки деревьев осенью. Так, от грибков, остающихся в саду после опадания листьев, следует обработать сад растворами с фунгицидными составами.
Чтобы защитить сад от вредителей, следует перекопать приствольную зону, ведь в верхнем слое почвы часто находят зимний приют разные вредители.
После этого следует обработать деревья инсектицидными составами. Они губительны для всех видов вредных насекомых: златогузок, гусеницы яблоневой плодожорки, пятников, яблочного клеща, тли, медяницы.
Чтобы сэкономить время, можно объединить обработки с помощью баковых смесей. Для этого нужно развести в воде совместимые инсектициды и фунгициды.
После обработки ствол дерева дополнительно окрашивают. Для этого подойдут акриловые или водоэмульсионные краски на основе извести, в составе которых есть фунгицидные добавки.
Также можно использовать глиняно-известковую массу. Она призвана защищать от грибковых инфекций и грызунов.
Ранее мы рассказывали об органических и минеральных удобрениях для подкормки сада осенью.
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