Подкормка сада осенью: органические и минеральные удобрения — чтобы деревья радовали урожаем

Лето прошло, и пришло время для осенней подкормки сада. Почему её стоит делать? Ответ прост: деревья растут на одном месте много лет, истощают почву, и без новых питательных веществ их урожайность снижается.

Так чем и как удобрять сад осенью — советуем в материале.

Осенняя подкормка сада: общие правила

К подкормке сада осенью приступают уже через две недели после окончания плодоношения, обычно одновременно делают и санитарную обрезку, и обработку от вредителей.

Для осенней подкормки используют калийно-фосфорные минеральные удобрения и органику: перегной или сидераты.

Одной органики обычно недостаточно, потому что саду нужен полный комплекс веществ, которые есть в минеральных удобрениях.

Берут именно калийно-фосфорное удобрение, потому что с азотом нужно быть осторожными: его не применяют поздно, иначе дерево пустит новые побеги, которые могут погибнуть зимой.

Как подкормить сад осенью органикой

Осенняя подкормка органикой — самый экологичный способ и самый дешевый. К тому же у него множество преимуществ:

Органика делает почву плодородной и помогает деревьям лучше удерживать воду и питательные вещества.

Такое питание попадает в почву, где его перерабатывают бактерии и дождевые черви, создавая плодородный гумус.

Что можно использовать для осенней подкормки сада

древесную золу;

перепревший навоз;

куриный помёт (старый, не менее года);

компост;

сидераты.

Древесная зола содержит калий, фосфор, кальций и сбалансированные дозы важных микроэлементов. Перед тем как внести золу, почву нужно сильно полить — до 200–250 л воды под дерево и перекопать. Золу рассыпать из расчета 200 г на квадратный метр, после чего полить ещё раз и замульчировать.

Навоз и куриный помёт можно вносить только перепревшими. На квадратный метр нужно около 6 кг навоза или 3-4 кг куриного помёта. Из помёта лучше сделать раствор: для этого его настаивают в воде около недели и хорошо поливают почву.

Сидераты — растения, которые отлично заменяют органику животного происхождения. Их срезают и перекопывают под деревьями или сеют прямо на зиму, а в землю закапывают весной. Они полностью безопасны для осенней подкормки, потому что азот в них разлагается медленно. Слой сидератов должен быть не менее 15 см.

Компост считают самым надёжным вариантом. Использовать стоит зрелый компост, который перепревал год-полтора и уже превратился в питательную земляную смесь. Его полезно закапывать под плодовые деревья и кусты. После такой осенней подкормки сада следующие два года можно использовать только минеральные смеси, их будет вполне достаточно.

Осенняя подкормка плодовых деревьев минеральными удобрениями

Осенью деревьям нужны в основном фосфор и калий, а вот азот лучше не использовать. Он очень быстро усваивается и стимулирует рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть к зиме.

Фосфорные и калийные удобрения разлагаются постепенно, поэтому осень — лучшее время для их внесения.

Так чем же удобрять?

Популярные минеральные удобрения для осенней подкормки сада

суперфосфат — он хорошо укрепляет корневую систему, его вносят из расчета 50 г на один квадратный метр;

сульфат калия или сернокислый калий — здесь нормы меньше: 40 г на квадратный метр;

хлористый калий — его применяют осторожно, потому что не все растения его любят, к тому же активный хлор осенью выветривается;

фосфоритная мука — удобрение длительного действия, его вносят один раз на 3-4 года. Гранулы рассыпают по земле и поливают. Фосфор зимой не вымывается, и корни успевают его усвоить.

Суперфосфаты лучше вносить вместе с калийными удобрениями — в паре они работают лучше.

Комплексные удобрения — они содержат готовый набор элементов, необходимых деревьям. Наиболее популярные виды: нитроаммофоска, аммофоска, калийная селитра и смеси типа “Осеннее” или “Фруктовый сад”. Такие смеси разработаны специально для осени — азота в них нет, или он содержится в минимальном количестве.

