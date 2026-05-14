Албания на Евровидении-2026: Alis — Nân, песня об унынии матери за ее детьми

Албания выходит на сцену Евровидения-2026 с песней, заставляющей затаить дыхание с первых нот.

Alis с треком Nân — это 23-летний артист из Шкодры, победитель X-Factor, и баллада о матерях, ожидающих в дверях, пока дети идут искать лучшей жизни. Самое интересное об албанском представителе и его песне – в материале.

Кто представляет Албанию на Евровидении-2026

Албанию на Евровидении-2026 в Вене представляет Alis с песней Nân. Свое место на большой сцене он завоевал в финале 64-го Festivali i Këngës, состоявшемся 20 декабря 2025 года во Дворце Конгрессов в Тиране.

Своеобразным трамплином в финал стало участие в первом полуфинале фестиваля 17 декабря, где Nân получила прямую путевку в гранд-финал без колебаний.

Перед конкурсом Alis активно проматывал песню на мероприятиях по всей Европе – выступал в Стокгольме, Салониках, Осло и Амстердаме. Он также выполнил Nân на болгарском национальном отборе.

Кто такой Alis

Alis Kallaçi родился в Шкодре — городе на севере Албании, который издавна считается интеллектуальной и художественной столицей страны и подарил стране немало выдающихся музыкантов.

С ранних лет он занимался музыкой, научился играть на фортепиано и гитаре и сформировал свой стиль — сочетание современного поп-звука с очень личными, почти исповедующими текстами.

Широкой аудитории он стал известен в 2024 году, когда победил в пятом сезоне X-Factor Albania под наставничеством Арилены Ары — той самой исполнительницы, которую Албания в свое время должна была отправить на Евровидение-2020.

Победа в шоу существенно расширила его аудиторию и открыла дверь серьезной музыкальной карьере. Уже в 2024 году он дебютировал на Festivali i Këngës с песней Mjegull и занял третье место.

Alis признался, что песня на Евровидение-2026 родилась из собственного опыта: переезд из Шкодры в Тирану ради музыки впервые дал ему почувствовать, что значит покидать дом и маму позади — даже если расстояние измеряется не континентами, а часами дороги.

О чем песня Nân

Nân – слово из гегского диалекта североалбанского языка, означающее “мать”. Сам выбор диалекта принципиален: вместо стандартных nenë или mami Alis выбрал слово своего региона, более мягкое и домашнее — пахнущее детством.

Песня, по словам самого исполнителя, пришла к нему во сне: далекий голос произнес “прощай, мама” — и с этого момента родился весь трек.

Сюжетно это взгляд матери – женщины, которая провожает своих детей в большой мир в поисках лучшей жизни и остается ждать на пороге. Две недели, два года, еще одно лето прошло — она все стоит в дверях.

Она слышит тени детей в коридоре, смех во дворе, но открывает окно и никого нет. Текст песни написан Desara Gjini, музыку сочинил сам Alis, а аранжировку исполнил Erjet Barbullushi. Для Евровидения текст песни будет субтитрироваться на экране на протяжении всего выступления — чтобы ни слово не прошло мимо сердца зрителя.

Пройдет ли Албания в финал Евровидения-2026

Страна является одним из самых стабильных участников квалификационного этапа: за долгую историю конкурса она пропустила финал всего несколько раз. Букмекеры оценивают шансы на выход в гранд-финал примерно в 70-75%.

Лучший результат Албании на конкурсе – восьмое место с песней Zjerm на минклогодичном Евровидении, которая также стала рекордной по количеству полученных зрительских баллов для страны.

Nân с ее эмоциональной глубиной, понятной темой и безупречным живым исполнением претендует как минимум на достойный финал — а при благоприятном стечении обстоятельств и на новую страницу в истории Албании.

Фото: Eurovision.com.

